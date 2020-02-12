【菁英盃】廖國文相隔10個月再亮相本地賽　閉門執法元朗鬥南區

正職為警察的本地球證廖國文，去年因被指在網上發表針對示威者言論而成為香港球迷焦點。足總自去季後一直未有安排這位國際足協球證執法本地比賽，惟在菁英盃閉門舉行下，廖國文終再度現身，今日（12日）擔任佳聯元朗鬥冠忠南區一役的第四球證。

正職為警察的足總一級註冊裁判員廖國文，去年7月被指在沙田新城市廣場警民衝突後，於網上發表針對示威者言論，包括辱罵示威者，並指會跟對方劃清界線。事件引起本地球迷聲言狙擊其執法的賽事，也有註冊球證不具名聯署，表明「廖國文言論不代表我，支持示威者五大訴求」。

廖國文（左三）今日擔任菁英盃分組賽的第四球證。（袁志浩攝）

在事件觸發本地球迷高度關注下，足總在今季一直沒有安排廖國文執法任何比賽。這位球證對上一次執法本地賽，為去年4月13日的菁英盃準決賽，由元朗鬥飛馬；而他上月18日亦有為亞冠盃西亞區外圍賽執法。

直至今日元朗再於菁英盃出擊迎戰南區，廖國文終在閉門比賽的情況下出任第四球證，是他相隔近10個月後再亮相本地賽；惟未知足總安排廖國文「復出」，是否跟閉門作賽有關。