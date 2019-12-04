【港足專題．球證4】本地裁判待遇偏低　職業化該從何做起？

《香港01》記者親身報讀香港足球總會的新球證班，以及訪問足總裁判部總監及本地部份現役國際裁判員，一連四集深入剖析香港球證工作、評審、福利及球例等問題。 來到最後一集，我們會探討本地裁判的薪酬水平，在薪金較其他亞洲地區低的情況下，香港球證堅持走下去的原因是甚麼？球迷一直提議本港裁判應走向職業化，現實在緊拙的資源下，足總裁判部應該怎樣做？ 攝影：李澤彤

在香港足總旗下比賽出任裁判員，除了實際比賽的約兩小時，球證需提早90分鐘抵達場地準備；完場後也要花近半小時檢討，而來回比賽場地前後車程約1小時。球證每次執法，至少要花上5小時，可是他們獲得的裁判費，跟消耗的時間與心血又成正比嗎？

即睇本地每場比賽判費有幾多

本地裁判費。（01美術製圖）

這份薪金只足夠買下比賽時間，還沒包括球證的專業知識、訓練跟準備的心血。 足總裁判總監 張炎有

本地裁判費低至每場200元 遠遜鄰近地區水平

總括而言，目前即使以主球證身份執法港超聯或在港舉行的國際賽，最高每場也僅能獲得1,640元報酬，若擔任旁證或執法較低級別比賽，所得裁判費更少。最極端例子是於一場本地青年賽事中出任旁證，裁判費只得213元。

「即使是港超聯，時薪也僅得320元（1640元/5小時）。這份薪金只足夠買下那5小時罷了，還沒計算球證的專業知識、平日鍛鍊體能跟上課的時間。」足總裁判總監張炎有透露，目前裁判待遇難以吸引新人入行，人才減少，培養出好裁判的機會也相對下降，形成惡性循環。

本地裁判員如獲委派執法亞洲賽，待遇又有甚麼分別？（按圖放大）

本地球證若獲亞洲足協委派執法，福利跟待遇都不錯，機票及酒店都由AFC、主辦方或主隊支付。（足總官網圖片）

究竟本地裁判費有多低？

張炎有指出，在足總裁判部成立之前，頂級聯賽的裁判費水平至少已塵封10多年，部份組別更凍結近廿年。以亞洲鄰近地區作比較，香港的程度也難以追趕，「韓國K1主裁判每場約2,000元美金（約15646港元）；阿聯酋5年前水平已達500元美金（約3912港元）一場；中超前年每場約10,000元人民幣（約11,126港元），但去季起降至6,000元人民幣（6,676港元）。」

中阿韓等聯賽水平可說是亞洲一線，薪酬仍是本港的10倍至4倍不等，但縱然是發展狀況相近的地區如印尼跟越南，其待遇也比香港高；僅得新加坡的裁判費跟香港最為接近，約300新加坡元（約1722港元）。

中超主裁判上年每場薪酬高達10,000元人民幣，惟今季回落至6,000元人民幣，仍是香港的約4倍。（視覺中國）

裁判費高是否代表不會犯錯？若以同樣道理應用於英超裁判上，他們已經是聖人吧。 足總裁判總監 張炎有

外界期望過高 提升待遇遭反對

雖然足總近年每季都會檢討裁判費水平，因應通脹逐步提高待遇，但金額始終沒法子大幅提升。張炎有解釋，除因經費問題，足總每次提出有關建議時，也總會遇到阻力，「大家也將裁判費跟球證表現掛勾，但老實說，費用高是否代表不會犯錯？若以同樣道理應用於英超裁判上，他們已是聖人吧。但他們也會有出錯的時候，證明球證表現非可用薪酬去衡量。」

英超球證除了是全職，薪金相信也冠絕全球，但他們也難避免出錯，證明薪酬跟球證表現未必成正比。（Getty Images）

一份熱愛的工作，每天的新挑戰都令人期待，這樣的人生才有意義。 國際助理裁判員 羅銘亮

滿足感非源於金錢 尋找「對」的工作

「幸好香港球證大多也不是為錢的。」張炎有嘆道。

本地球證尚未職業化，大部份要兼顧正職。國際助理裁判員羅銘亮，就曾於多所連鎖飲食集團擔任市場策劃工作，惟因年假有限，若需外出執法國際賽事，基本上難以告假。「一場比賽前後至少花上4日；若是大賽，由分組賽至決賽，更需要約20日。」可是球證這份興趣，仍讓羅銘亮毅然放棄高薪厚職，加入足總裁判部工作，「對裁判圈的認識，有助我在這裏工作；而在入職後，出外執法比賽的限制也大大減低。」

「香港有多少上班的人，是認真熱愛他的工作？」羅銘亮慶幸自己找到了這份「對」的工作，購買裝備、統籌新球證班等行政工作雖然煩瑣，但一切離不開「裁判」，「真心熱愛工作，自然全心全意去做好。現在每日都很期待新挑戰，這樣的人生才有意義。」

羅銘亮離開工作多年的崗位，加入足總裁判部，全為了「裁判」二字。（李澤彤攝）

羅銘亮在香港執法過多場大賽，2017年英超亞洲盃利物浦對水晶宮、今年7月傑志友賽曼城等他都參與其中。大球場內逾萬人的歡呼，他坦言都沒特別感覺。滿足感的來源，反來自他代表香港到國際舞台執法。

他去年獲派至印尼參加亞洲足協U19錦標賽決賽周，憑精準判決及穩定發揮，被挑選為決賽旁證之一，他回憶道：「有些判決在球例上看似很易做，但能在場上能表現出來又是另一回事。我的表現會影響外人如何看待香港球證，入到決賽也總算問心無愧，證明香港球證在亞洲上佔一席位。」

羅銘亮（黃衫）今年7月曾執法傑志對曼城的友賽，但他更期待代表香港到國際舞台執法。（傑志Facebook圖片）

黐線佬才會去當球證。 女子國際裁判員 羅碧芝

正職是代課老師的女子國際裁判員羅碧芝（Gigi），也笑言香港球證的待遇少得「黐線佬先會去做」。本身熱愛運動的她，也認為球證生涯為她帶來不一樣的成功感，「能在球場內感受賽事、跟球員一起完成比賽，感覺很興奮。這90分鐘就像一份有200條題目的試卷，需要你不斷做決定，若可用團隊合作去控制全盤大局，完成一場沒有爭議性的賽事，這是件很圓滿的事。」

球證生涯賦予兩人在「搵錢、食飯、瞓覺」以外的意義，以另一種身份代表香港揚名國際、畢生難忘的經歷也非金錢可衡量，這或許就是他們堅持下去的理由。

「以團體合作去完成一場沒爭議性的賽事，也是另一種成功感。」羅碧芝說。（李澤彤攝）

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足總研球證職業化 或下個「五年計劃」推行

不過若要將本地裁判推向更高層次，球證職業化似乎是大勢所趨。「職業化當然會帶來正面影響，能讓裁判員有更多時間訓練、學習跟交流，令他們可專注及融入於足球世界，改善執法水平。」英超職業助理裁判員美絲（Sian Massey-Ellis）近年曾來港數次，對本港裁判界環境有基本認識的她，認為香港有潛在條件培訓職業球證。對此張炎有指出，有關建議或會納入在足總下一個「五年計劃」內，嘗試以職業球證在頂級賽事中執法。

英超職業女旁證美絲（前排左）曾來港交流，她認為職業化有助提升球證水平。（資料圖片／袁志浩攝）

職業化三大方案 那一種最合適？

可是若香港要實行球證職業化，第一步該如何做起？回顧現今世界球壇，總共有三種可行性。

第一個選項，是成立一所管理及培訓職業球證的有限公司。目前英超、英冠跟英格蘭足總旗下賽事，都由英格蘭職業足球裁判有限公司（Professional Game Match Officials Limited）（PGMOL）編排球證。這所公司負責訓練、發展跟指導110位主球證及175位旁證，並在當中挑選精英裁判員，分配至最頂級的賽事中執法。「那裏的支援就像一間大球會，有心理輔導、體能教練跟藥檢等，公司也設有人力資源與管理部門，將我們的利益永遠放在首位。」英超女旁證美絲說。

英超球證這種職業化模式，張炎有稱之為「最完美的制度」，球證獲各種保障及底薪之餘，每場比賽也有裁判費，至季後或更有機會獲分發花紅。不過值得注意的是，英超、英冠跟英格蘭足總，同時也需向PGMOL提供資金，因此張炎有認為，這模式在香港不大可能發生，「這是英超發展長久已來的成果，非香港一時三刻就可做到。」

張炎有誠言英超球證制度是最完美，但承認本地資源難以將此方案實行。（李澤彤攝）

要有誘因令球證完全放棄所有其他工作，否則根本難以改善現行缺點。 足總裁判總監 張炎有

第二種方案來自韓國，目前當地聯賽球證雖非職業化，但每場裁判費甚高（2000美金，約15646港元）。在這薪酬水平下，若以一個月平均執法3至4場賽事計算，球證的月薪可高達4至6萬港元。這金額相當於一份全職工作的報酬，也自動令部份球證專注執法，變相成為「職業球證」。

不過這種方法要在香港推行也有一定難度，文章前段就提及過，足總在建議提高裁判費時所遇的阻力甚高；而若所有裁判費同時增加，經費壓力亦相當大。張炎有指：「香港的物價跟薪酬水平很高，足總研究過這方案，認為沒有誘因令球證完全放棄所有其他工作。可預計的是，裁判費增加後，有球證仍會兼顧全職工作，無法改善業餘球證制度下的缺點。」

提高裁判費說得容易，但要多少金額才能讓球證完全放棄原有工作？在經費不足的情況下，這也是一大難題。（李澤彤攝）

日本模式值得參考 集中資源由少做起

最後，就是參考日本在「球證全職化」初期所實行的模式，以1至2名職業球證作「先鋒」，再逐步將人數遞增。「由足總裁判部聘請他們為員工，主要職責是裁判員，比賽以外每日會訓練，以及處理裁判青訓、制定訓練計劃及政策等工作，也可擔任推廣裁判的大使。」張炎有指出這種模式，是最貼地且易實行的方法，「薪金由月薪加上裁判費，無需將裁判費大幅提高，而經費也只集中於一至兩位球證身上，這將會是我們未來的方向。」

可是底薪跟裁判費的水平實際會是多少？張炎有嘆指仍有待研究，因金額要吸引球證放棄現有工作，也必須考慮球迷期望，「通常頂級的球證在職場已有不錯待遇，即使3至4萬的固定薪酬也未必達到效果。所以我們的目標會是年輕有潛質的球證，希望他們在維生以外，還會有更遠大的理想。」

若要先培訓出1至2位職業裁判員，張炎有指會由年輕球證入手，希望他們對球證抱有熱情之餘，也要有宏大的理想——在世界盃中執法。（李澤彤攝）

球證也明白自己的角色，本地球壇發展未完善，資源應先在用於球員身上。 國際助理裁判員 羅銘亮

現時在足總裁判部工作的羅銘亮，也贊同這個「由少做起」的建議，「本地球壇仍未發展完善，若有資源也應先在用港足、女足跟青年隊身上。球證明白自己的角色，我們只是球賽中的一部份，非最重要的一環，所以會較支持這個方案。」

他又認為，整個足球圈應攜手進步，「不可能是球證薪金很高，但球員待遇卻很差，應該大家的水平差不多。其實不只球證，球員跟教練也很辛苦，大家也有各自的堅持，希望大家能一起發展起來，獲取應得的報酬。」

一連四輯本地裁判專題來到尾聲，筆者非希望藉文章去為球證「護航」，而是希望大眾在批評這行業之前，能夠先深入認識裁判的處境，了解他們為進步而付出的努力。或許球證的角色及判決難免會引起部份人不滿，但他們的確仍有值得欣賞的地方。