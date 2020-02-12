【F1】法拉利2020新車迎隊史第1000場分站　陸克萊華迪爾平起平坐

法拉利今季將會迎來車隊史上第1000場分站比賽，故周三（12日）發布的新車亦以SF1000命名，誓要重奪2008年起失落至今的車隊冠軍。 推出新戰車之餘，法拉利在車手管理上亦引入新思維，將公平對待兩位車手陸克萊（Charles Leclerc）及華迪爾（Sebastian Vettel）。

新車外觀上與2019年戰車SF90無大分別，車隊主席賓諾圖（Mattia Binotto）直指新車以去年戰車作起點：「SF90是今年賽車的出發點，但我們盡量將新車推向極限，看來與去年的車很似，SF1000絕對是完全不同的，新車有不少概念都很極端。」去年擔任車隊主席的他又指法拉利2020專注於改善賽車的穩定性，又從去年汲取教訓，有不少改良之處。

法拉利新車SF1000。（路透社）

法拉利指今年戰車改進了不少地方。（路透社）

去年法拉利累積504分，被得到739分的平治遠遠拋離，今年一大任務正是失落11年的車隊冠軍，陸克萊及華迪爾將肩負重任。去年賓諾圖講明在「50/50」的情況下，法拉利的策略會以4屆世界冠軍華迪爾為先。惟戰略未有帶來太多效果，今年會否繼續呢？似乎這支意大利車隊在這方面亦有新想法。

法拉利兩名車手今年將得到公平對待。（Getty Images）

華迪爾：2019年沒有被優待

賓諾圖說：「陸克萊已有一年時間與我們共事了，他們兩人將會平起平坐，可以為自己的位置而戰，就讓他們鬥車吧。」不過，這個「Let them race」想法去年於巴西站引來災難，華迪爾與陸克萊在直路上纏在一起更齊齊衝出賽道，最後雙雙退賽。

去年才到法拉利的陸克萊在表現上遠勝華迪爾，「陸仔」於車手榜最終排第4，以24分之差力壓得240分的華迪爾。或許結果顯示出陸克萊的能力，華迪爾表示自己去年未感受到車隊有「以華迪爾為先」，所以「什麼也沒有改變，就如去年一樣於相同的起步線出發」。