【菁英盃】郭嘉諾回歸元朗首戰憾負南區　一個原因或會再度請辭

前港隊教練郭嘉諾今月重掌佳聯元朗，今日（12日）首度帶領新東家於菁英盃分組賽出戰，最終以1：2僅負冠忠南區。這位少帥稱會延續其「熱血」及培養新人的風格；惟透露正修讀的教練牌照課程，仍會影響他未來4個月的去向。

這場「菁英盃」分組賽屬B組榜首大戰，也是郭嘉諾回歸元朗後首度帶隊，惟「橙衫軍」5分鐘即被查維斯頭槌破門，半場落後南區1球。換邊後元朗由黎格爾於56分鐘扳平，此子把握敵衞解圍不遠抽射成1：1。

不過郭嘉諾的熱血反勝「劇本」今場未有上演，川瀨浩太85分鐘接應查維斯二傳近射建功，結果南區以2：1取勝續居榜首，並將領先優勢擴至6分，出線形勢大好。

郭嘉諾賽前鼓勵球員。（袁志浩攝）

米基爾一度頭槌破網，惟旁證示意越位在先。（袁志浩攝）

勸球員勿抱護級心態

相隔約半季後再領元朗出賽，郭嘉諾笑言賽前圍圈叫「元朗」那一刻感覺溫馨，「始終去年叫足全年」。由於頭場大埔跟愉園踢成4：4平手，令元朗今場非勝不可，郭嘉諾指在雙方戰成1：1時只能放手一搏，「球隊表現不比敵軍差，逼搶也回來了，全隊球員也很落力，算是很好的開始。」他有信心球隊能在聯賽爭取更多分數，「不能只抱着『護級』心態，否則只會愈驚愈輸，球員要放開包袱，要癲（瘋狂）一點，像流浪一樣，今季踢得不俗。」

郭嘉諾比賽期間不時在場邊提場。（袁志浩攝）

延續培養新人作風

季初執掌和富大埔時，郭嘉諾曾稱自己喜歡以「新材料煮新餸」，這位少帥指即使加盟元朗後，仍會延續這風格，「左閘張顥覺踢足90分鐘，是他今季首度出場，他的表現不比外援輸蝕，希望繼續讓他在菁英盃上陣。」除了20歲的張顥覺之外，這仗攻入職業生涯第一球的黎格爾也獲郭嘉諾讚賞，「他上年很想入球，他有跟他談論過這問題，這場他重返進攻位置即有『士哥』，相信全隊也在進步之中。」

黎格爾（24號）射入職業生涯首個入球。（袁志浩攝）

另外，由於昨日東方龍獅對理文賽事期間，後備球員葉鴻輝因跟球證有爭執而被趕離場。郭嘉諾指此情況「相當無謂」，因此今日特別提醒所有球員避免上述情況發生，他又稱：「今日跟所有球證的交流也沒問題。」

至於談到其因武漢肺炎而遭再度押後的亞洲足協專業教練牌照，郭嘉諾透露若課程於任期內復課，將會辭職，「因為課程計算出席率，若不想被淘汰就一定要出席，事前跟王先生（元朗會長王威信）商量過，教練牌會是優先選項。」

菁英盃分組賽：冠忠南區3：1佳聯元朗圖輯（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3