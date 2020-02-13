【轉會】多蒙特欲賣查頓辛祖叫價1億鎊　曼聯車路士利物浦搶人

英國傳媒披露，多蒙特希望以至少1億鎊的轉會費，將19歲英格蘭翼鋒查頓辛祖出售，曼聯、車路士、利物浦、巴塞隆拿及皇家馬德里都對他有意，更有報道指，利物浦欲打「人情牌」，希望透過領隊高普與多蒙特的良好關係，全力爭取查頓辛祖加盟。

英國《天空體育》報道，多蒙特希望從查頓辛祖的轉會收到至少1億鎊轉會費。下月就20歲的查頓辛祖，在2017年從曼城轉投多蒙特，在德甲愈踢愈好，成為聯賽中的頂級翼鋒，他今季各項賽事29次上陣入15球，交出17次助攻。

儘管他的身價至少1億鎊，但曼聯、車路士、利物浦皆有意將查頓辛祖帶回英超。《天空體育》稱，如果多蒙特收到提價收購查頓辛祖，曼城都會知悉並有權以該價錢優先回購，但曼城對他的興趣不大。

查頓辛祖相信是今夏的搶手貨。（Getty Images）

英國《每日郵報》報道，利物浦已經通知多蒙特，他們有意羅致查頓辛祖。在這宗轉會上，利物浦有3件秘密武器，他們希望新的球衣贊助商Nike可以參與其中，促成交易；他們還希望透過領隊高普與多蒙特的良好關係，增加收購查頓辛祖的機會。

再者，利物浦陣中多位球員都是查頓辛祖的好友，例如阿歷山大阿諾特、阿歷士張伯倫以及佐敦軒達臣，而被利物浦外借到史雲斯的小將利安比維斯達，更與查頓辛祖的關係特別好，兩人在2017年合力贏得U17世界盃。

除了英超球會，據報皇馬及巴塞兩大西甲班霸都對查頓辛祖有興趣。