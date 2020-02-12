【轉會】「多哥王子」艾迪巴約到巴拉圭落班　巧遇曼城前隊友

巴拉圭球隊奧林比亞宣布，簽入自由身的「多哥王子」艾迪巴約。35歲的艾迪巴約曾效阿仙奴、曼城、皇家馬德里及熱刺等大球會，而奧林比亞是他職業生涯第10間球會。

現在巴拉圭甲組聯賽排第5的奧林比亞在當地時間昨日（2月11日）宣布，簽入35歲的艾迪巴約（Emmanuel Adebayor）。艾迪巴約去年夏天轉投土耳其的卡塞利，但去年底離隊，轉為自由身，直至現在職業生涯首次到南美聯賽落班。

奧林比亞是艾迪巴約職業生涯的第10間球會，他在梅斯出道，之後踢過摩納哥、阿仙奴、曼城、皇馬、熱刺、水晶宮、巴沙克舒希及卡塞利。

艾迪巴約到巴拉圭落班，加盟奧林比亞。（奧林比亞Twitter）

艾迪巴約加盟奧林比亞，會遇上一位前隊友，就是38歲的巴拉圭射手辛達告魯斯（Roque Santa Cruz），兩人在2009年曾一起效力曼城，在曉士麾下出戰。

這宗轉會最有趣的是，奧林比亞將是否簽入艾迪巴約的決定權，交予球迷。球會主席Marco Trovato早前公開表示：「如果在星期一之前，有多2萬人買季票（累計3.5萬人）的話，艾迪巴約就會成為奧林比亞球員，在星期三跟大家見面。」