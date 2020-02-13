【德甲】哈化柏林巴西新兵昨報到　簽他的主帥奇連士文已離職

還未上班，聘請我的老闆已離職了，如何是好？ 哈化柏林新兵馬菲奧斯根夏踢完奧運外圍賽，昨日才回到德國，但上月拍板簽入他的教練奇連士文就已經離隊了。

20歲的巴西前鋒馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）上月以1800萬歐元的轉會費，從RB萊比錫轉投哈化柏林，但他上月要為巴西U23到哥倫比亞出戰奧運外圍賽，所以未能馬上到哈化柏林報到。

馬菲奧斯根夏助巴西取得東京奧運資格。（路透社）

馬菲奧斯根夏昨日從南美回到德國，去新球會哈化柏林報到。（B.Z. Berlin）

馬菲奧斯根夏在奧運外圍賽表現突出，射入5球，助巴西以第2名得到東京奧運資格。他昨日完成國家隊比賽，回到德國，但當初落實簽入他的教練奇連士文在日前已離職。

有接機的記者問他對奇連士文離開的看法，他避而不談：「我不能說任何話，我根本不知道應該說什麼。我期待為哈化柏林效力，我會參與更多訓練，了解新球會更多，重新開始。」

奇連士文上任哈化柏林主帥僅10星期，突然宣布離任。（路透社）

奇連士文在去年11月接替哥域，擔任哈化柏林主帥，之後在上月轉會窗，哈化柏林大灑金錢，豪花7600萬歐元，簽入馬菲奧斯根夏、比亞迪克、艾斯卡斯巴及盧卡斯杜沙特4名新兵。不過，這些新兵幫不到奇連士文多少場，「金色轟炸機」就已經離職。