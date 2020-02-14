【轉會】阿積士宣布薛耶治投車路士　去屆歐聯4強功臣剩下幾多人

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阿積士昨日宣布，摩洛哥翼鋒薛耶治落實在今個夏天轉投英超的車路士，轉會於7月1日生效。阿積士亦披露，薛耶治的基本轉會費為4000萬歐元，若達成附加條款的話，轉會費可高達4400萬歐元。

26歲的薛耶治與阿積士的合約原定於2022年屆滿。他在2016年9月11日對維迪斯的比賽中，首次為阿積士披甲，他過去為阿積士踢過160場一隊比賽，攻入49球。他為阿積士贏過荷甲、荷蘭盃、荷蘭盾，以及歐霸盃亞軍，他連續兩季當選阿積士最佳球員，亦做過荷蘭足球先生。

隨薛耶治離隊，又多一名上屆歐聯4強功臣他投，以下是阿積士去年在歐聯4強次回合對熱刺的正選陣容，包括薛耶治的話，已有5人離開。

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