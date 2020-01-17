【桌球】蜜蜂闖入賽場搔擾威爾遜　勇猛裁判出手捉蜂被蟄傷

前日的桌球大師賽首圈，威爾遜（Kyren Wilson）贏利蘇斯基（Jack Lisowski）的比賽中出現有趣一幕，有隻蜜蜂闖入賽場，多次搔擾威爾遜。裁判賓威廉斯（Ben Williams）果斷出手捉蜂，但他低估了蜜蜂的殺傷力，手部被蟄，要接受治療。

桌球大師賽首圈，兩名英格蘭球手威爾遜及利蘇斯基在當地時間前日（1月15日）交手，最終威爾遜以局數6：2勝出。值得一提的是第5局，有隻蜜蜂闖入賽場，搔擾威爾遜，更令他多次走避，十分狼狽。

威爾遜在大師賽首圈贏6：2。（Getty Images）

裁判賓威廉斯在比賽中徒手捉蜂。（Getty Images）

有次，蜜蜂伏在威爾遜的衣領上，令他無法集中精神。蜜蜂之後飛到枱邊，裁判賓威廉斯果斷出手，徒手制服蜜蜂。威爾遜十分感激賓威廉斯，向他送上擁抱。

雖然賓威廉斯露出笑容，但他笑得有點緊，逐漸變成苦笑，因為蜜蜂臨死前一擊，蟄中他的手部。在這局完結後，賓威廉斯要接受醫護人員的治理，幸沒有大礙，可以繼續執法。

完第5局後，賓威廉斯接受治理。（Getty Images）

賓威廉斯受傷後，繼續執法。（Getty Images）

威爾遜說：「可憐的賓！首先我非常多謝賓，我實在不知道他覺得徒手捉蜜蜂會有什麼後果，因為後果明顯只得一個。」

賓威廉斯賽後則說：「蜜蜂當時落在枱邊，威爾遜準備打波，所以我一定要趕走這隻蜜蜂。我就捉住牠，心想自己有戴手套，牠應該不能刺穿的。不過，我之後發現手掌被刺傷，我很震驚，非常痛楚。」

「我從未被蜜蜂蟄過，我記得比這次更痛的是，我有次被狗咬。由現在開始，我會選擇用手背拍死蜜蜂，而不是用手捉住牠。」

威爾遜感謝賓威廉斯出手捉蜂。（Getty Images）

威爾遜被蜜蜂搔擾片段：

賓威廉斯捉蜂片段：