【英超】脫歐對球會有什麼影響？曼城熱刺今夏爭搶16歲奧地利新星

脫歐對英超有什麼影響？ 當年雲格簽法比加斯以及費格遜簽碧基的交易不可能發生。由明年起，英超球隊不可以再從歐盟國家簽入18歲以下球員，要跟隨國際足協的規例。英國傳媒報道，曼城及熱刺會加速在今夏爭購薩爾斯堡的16歲新星列斯素。

受脫歐影響，英超球隊加緊在今夏的最後機會，收購歐盟國家的小將，其中曼城及熱刺就對薩爾斯堡前鋒列斯素（Luka Reischl）虎視眈眈。這名16歲奧地利球員表現搶鏡，在青年軍41次上陣射入63球。

英國《每日郵報》報道，在明年1月1 日起，英超球會不再跟隨歐盟條例，而是回到國際足協的轉會條例規管，不得從外國簽入18歲以下的球員。這意味住如果曼城或熱刺未能在今夏簽入列斯素的話，就要等到他18歲的時候才買得到。不過，他們相信到時列斯素的轉會費會更高，而且面對更多球會的競爭。

法比加斯（右）在2003年以16歲之齡從巴塞加盟阿仙奴，但脫歐後這類轉會就被禁止。（Getty Images）

英超球會向來會從歐盟各國物色有潛質的年輕球員，在他們16歲或17歲的時候，就將這些小將帶到英倫。在這方面的先驅肯定是前阿仙奴領隊雲格，他在千禧年初從法國招來不少法國小將，但最著名的，還要數雲格從巴塞青年軍中邀得西班牙中場法比加斯的加盟。

其後，時任曼聯領隊費格遜亦開始在歐盟各國搜羅有潛質的小將，例如基奧比羅斯及碧基都在未夠18歲的時候加入曼聯。