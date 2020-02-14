【英超】格連活特向曼聯前輩偷師　學習對象竟然並非C朗？

不少年青球員喜愛向一些球星學習，曼聯新晉箭頭格連活特（Mason Greenwood）亦不例外，而他的學習對象亦是曼聯球員，但並非C朗拿度或朗尼，竟然是僅效力3個球季的「他」。

今季被受主帥蘇斯克查重用的18歲小將格連活特，今季在一隊不乏上陣機會，至今在各大賽事32場披甲，並攻入10個入球，成為曼聯陣中其中一顆矚目的新星。

格連活特今季獲主帥蘇斯克查的重用，不乏為一隊上陣的機會。（資料圖片／路透社）

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對於一名曼聯青訓產品而言，仰望紅魔鬼的一眾前輩，並從他們身上學習是一件正常不過的事。若大家推測格連活特的學習對象是何方神聖，或許C朗拿度或朗尼是大熱的人選，但竟然「爆大冷」是荷蘭前鋒尹佩斯（Robin Van Persie）。

格連活特向英超官方網站透露，直認不諱他有意以尹佩斯為模仿對象，「我喜歡仿傚其他球員，學習他們的技術，將技術據為己有，不少人認為我與尹佩斯相似，所以我有朝一日希望成為他。」

格連活特在今季各大賽事攻入10個入球，是陣中冒起的新星。（資料圖片／Getty Images）

尹佩斯早前在個人Instagram的「你問我答」中，笑指後輩甚有他的影子，更表示格連活特有意「抄襲」他的踢法，「我認為他（格連活特）將會是一個出色的球員，因為他嘗試複製我的踢法﹑技術﹑左腳﹑射門等等，我肯定他可以達到我的成就。」

尹佩斯雖然在曼聯的效力時間不長，僅得3個球季，但他卻在紅魔鬼贏得生涯唯一一個的英超錦標，他在加盟首季便攻入26個聯賽入球，他在效力曼聯在各大賽事合共交出58個入球。