【英足總盃】蘇斯克查霸氣反擊尹佩斯　「他沒有資格批評我」

「尹佩斯沒有資格批評我的執教風格！」前曼聯名將尹佩斯公然在節目中批評曼聯主帥蘇斯克查缺乏管治威信，「蘇B」在出席記者會時回應事件，並強調他不會因而改變。

曼聯在周中的「英超快車」中不敵阿仙奴，賽後臉帶笑容地接受訪問，卻被曾效力曼聯的尹佩斯批評他的態度，在隊中亦缺乏管治威信。

曼聯將硬撼狼隊爭奪足總盃第4圈的資格，而「紅魔鬼」主帥蘇斯克查出席賽前記者會時，就尹佩斯的抨擊作回應，並諷刺他的思想守舊，「我們互不相識，他並沒有資格對我的執教風格說三道四，而我亦不會就此改變。他繼承了我在曼聯的20號球衣，大概是他唯一可取走的東西，但我們並不是活在古代。」

尹佩斯再度批評蘇斯克查，卻惹來蘇斯克查的反擊。（Getty Images／資料圖片）

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曼聯中場線深受傷兵困擾，麥湯米尼與普巴分別養傷6至8個星期，早前傳出或以前利物浦中場安利簡恩（Emre Can）解燃眉之急，蘇斯克查直認傷兵當然對球隊有影響，亦有意羅致球員補強，而陣中盛傳有意離隊的馬迪，蘇斯克查亦確認他將留隊。

盛傳有離心的馬迪，蘇斯克查力證他將會留隊。（Getty Images／資料圖片）

蘇斯克查同時澄清普巴接受手術的決定並非出自經理人，並再次強調普巴願意繼續為球隊效力，「或許是因為我的英語不佳導致的誤會，是球隊決定讓普巴接受手術根治舊患，但他不需要如早前般花3個月時間才復出。普巴十分希望盡快復出為球隊上陣，而他何時再度披甲應該是重點所在。」