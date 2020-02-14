【武漢肺炎】與中國僅隔160公里　F1越南站暫未受影響如期進行

受武漢肺炎（新型冠狀病毒）的影響，不少在中國國內舉行的體育賽事亦被迫取消或延期，原定4月中在上海舉行的一級方程式（F1）中國站，亦在周三（12日）宣布延期。 在今年首度舉辦F1分站的越南，與中國僅相距約160公里，同樣受武漢肺炎的威脅，但F1賽會方面表示現時並無延期的計劃。

原定在4月19日在上海上演的F1中國站，因為疫情愈見嚴重的關係，F1賽會在周三發聲明，決定將中國站賽事延期舉行，確保車手﹑工作人員及一眾車迷的健康着想。

F1中國站受武漢肺炎疫情影響賽會宣布延期，賽會稱或會在今年稍後時間補賽。（Getty Images）

武漢肺炎在中國的疫情未止，更有蔓延至鄰近地區的跡象，而將首度舉行分站的越南至今亦有15種確診個案，如今能否如期上演亦成問題。F1營運總監布朗（Ross Brawn）在加拿大出席活動時回應事件，「越南站賽事現時將會如期進行，越南需要有確診個案，但現時而言對賽事未有太大的影響。」

F1史上首個越南分站將於4月3至5日在河內的街道上演，一個圈合共23隻彎道，全長5.607公里。