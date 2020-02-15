【德甲】夏蘭特入球停不了　6場入9球　多蒙特4球輕取法蘭克福

德甲前列份子「蜜蜂兵團」多蒙特，在周五（14日）深夜的聯賽主場迎戰法蘭克福，結果4球大破對手，全取3分，收窄與榜首拜仁慕尼黑的距離，而隊中新加盟的射手夏蘭特在今仗再有進帳。

多蒙特主場鬥法蘭克福，主帥法夫爾（Lucien Favre）派出夏蘭特﹑查頓辛祖及杜根夏薩特攻堅，「蜜蜂兵團」全場佔盡上風，一共錄得17次埋門，相反客軍法蘭克福僅得一腳不中目標的射門。

多蒙特戰至33分鐘終開紀錄，由比薛斯基（Lukasz Piszczek）在禁區頂起腳得手，查頓辛祖在下半場4分鐘擺脫對手後，禁區內輕鬆射成2：0。5分鐘後，阿舒拉夫（Achraf Hakimi）再度交出助攻，夏蘭特近門建功，而拉菲爾古里路（Raphael Guerreiro）在74分鐘勁射破網「埋齋」，順利以4：0大勝法蘭克福，暫時以42分升上聯賽榜次席，但仍然落後榜首並少踢一場的拜仁慕尼黑1分。

多蒙特4球擊敗法蘭克福後，暫時升上德甲的次席。（路透社）

灸手可熱的箭頭夏蘭特，加盟多蒙特以來入球停不了，今仗再有進帳，使他在各大賽事累積至9個入球，但他至今僅上陣6場。

另外，今仗亦有入球的英格蘭翼鋒查頓辛祖，攻入今季第13個入球，而他在加盟「蜜蜂兵團」以來，在德甲23場賽事建功後，球隊全數保持不敗，取得18勝5和的佳績。