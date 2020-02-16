【英超】利物浦隊長奮鬥9年終獲認同　曾遭前領隊質疑無心付出

利物浦作客諾域治一仗，苦戰之下由隊長佐敦軒達臣（Jordan Henderson）交出關鍵助攻，沙迪奧文尼（Sadio Mane）接應一箭定江山。 軒達臣加盟紅軍9年來，由小將走到今天大熟大勇，受過的質疑也許比陣中任何球員都多，到今日終獲多數人認同，利物浦名宿麥卡迪亞（Jason McAteer）亦予以讚賞；但原來前任領隊羅渣士（Brendan Rogers）曾對他作毫不留情的批評。

自謝拉特在2015年離隊後，佐敦軒達臣接過隊長臂章，在高普麾下不斷成長。上季領軍奪得歐聯冠軍、今季只要多贏5場聯賽，就肯定能率軍奪得球會自1990年以來首個聯賽冠軍、及首個英超冠軍，今個球季，不少聲音都認為他是今季英超最佳球員。

利物浦名宿麥卡迪亞日前接受訪時，亦為軒達臣發聲：「多年來，許多球評家一直針對佐敦軒達臣，說他永遠都比不起謝拉特。但在推動球隊方面，兩者絕對有可比性。」

佐敦軒達臣早前飽受批評，尤其將他與謝拉特比較的聲音不絕於耳。（Getty Images）

紅軍名宿：軒達臣是我心目中的英超最佳

麥卡迪亞認為，謝拉特和軒達臣同樣擅長在逆境之中，令球隊多走一步：「在推動球隊於絕境下再進一步、取得成績方面，謝拉特可說是專家，軒達臣在爭勝心方面跟謝拉特完全一樣。」除了鬥心，麥卡迪亞也指出，軒達臣本身能力相當全面，無論攔截、頭槌、傳送俱到家，「而且他的體能很好，每場比賽都渴望領球隊獲勝，老實說，我非常欣賞軒達臣，他是我心目中的今季英超最佳球員！」

佐敦軒達臣現年29歲，麥卡迪亞認為，此子時日方長：「他仍在成長當中、也有空間變得更成熟，他能成為一個更全面的中場球員，相信他仍可在晏菲路球場以最高水平再踢幾年」。

曾效力利物浦的達寧（右）稱，羅渣士曾質疑幾位球員的鬥心。（Getty Images）

然而，軒達臣在利物浦的際遇，或較目前陣中任何一位隊友都曲折。曾效力紅軍的翼鋒達寧（Stewart Downing）早前談及生涯中對他影響最大的領隊之時，曾提及利物浦前領隊羅渣士，指羅帥入主後第2季，甫開季就質疑幾位球員的決心，達寧說：「曾經有一段時間，羅渣士質疑我、佐敦軒達臣和荷西安歷基是否無心付出，這很奇怪，因為在他那樣說的兩天前，我才到過他的辦公室，他卻沒有提起過這份質疑……總括而言，我更喜歡為杜格利殊踢波」。