【曼城禁賽歐聯】律師分析球員解約理據　英超霸主束手無策？

曼城被禁參加歐聯兩季，未來突然迷霧重重。不少曼城主力球員都與「藍月亮」有複數年期合約，一名英國律師於twitter表示，這些球星要求解約有足夠理據，惟仍要國際足協介入幫忙，才可逃過「歐聯波監」。

曼城近年於英超稱霸，多得有班主蒙蘇（Mansour bin Zayed Al Nahyan）「無限金錢」支持。不過，歐洲足協（UEFA）自2011至12年引入財政公平條例後（Financial Fair Play Regulations，簡稱FFP）後，「藍月亮」就曾於2014年違反FFP被罰4900萬鎊，其中3200萬鎊為緩刑。

這支過去兩季英超冠軍今次被揭發，「chok數」誇大主要贊助商阿提哈德航空（Etihad Airways）的贊助費，以達至收支平衡，實情阿提哈德航空只付出一少部分的費用，絕大部分都是班主蒙蘇注資。最後被罰停賽歐聯兩季，罰款3000萬鎊。

曼城被罰停賽歐聯兩季，有指有可能連英超亦會作出處分。（Getty Images）

阿古路跟曼城合約2021年才屆滿，但 John Mehrzad指要解約並非沒可能。（Getty Images）

沒有歐聯之下，曼城除了收入縮水，球員去留亦成為話題。外界認為部分球星要是今季仍未能得到歐聯冠軍，或會因未來兩年欠缺歐洲賽，考慮離開「藍月亮」。

英國律師John Mehrzad於社交網上解釋如果曼城上訴失敗，一眾球星有什麼方法可以提早以自由身離隊。

大衛施華今季後離隊。（Getty Images）

律師：曼城球員可要求自由身離隊

本身為英國御用大律師的Mehrzad說：「曼城的違規行為可以當成一個論據，指他們令到球員與球會之間的信用及信心受損。曼城球員可指出球會的行為摧毀他們未來兩年在歐聯上作賽的機會。」

主攻體育法及商業保障的他認為，如果球會以正常方式取得歐聯參賽權，球員可參與歐洲最高水平賽事，參賽權是他們職業球員的根本，故此球員「可以合約受損害為理由，繼而辭職解約，成為自由身球員」。

奇雲迪布尼現時為曼城最高薪球星，沒有歐聯之下，下季會否繼續留在曼徹斯特呢？（Getty Images）

曼城仍可用錢解決？

Mehrzad認為，「曼城受罰形同剝奪球員參加歐聯的權利，同時失去得到相關獎金的機會，故英國勞工法會站在曼城球員一方。」他亦指出，國際足協（FIFA）及體育仲裁法庭都有需要介入，並要說服這兩大機構球員有「合理理據」去解約。他說：「FIFA認為合約穩定性是神性不可侵犯（sacrosanct）」，但球會經過計算的行為使得球員失去預期的出場機會可算是『合理理據』。」

不過Mehrzad指明到最後也許都是「錢話事」。曼城球員未必會讓自己官司纏身去放棄優厚的薪金，但球員的經理人可在續約談判時向曼城索取天價中間人費、高額保證金或合約，「曼城或會束手無策，只能同意。」

31歲的阿古路曾說會留在曼城直到贏得歐聯為止。（Getty Images）

現時曼城大部分主力如奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）等與球會合約到2023或之後到期，故如果保得住現時陣容，兩年後要重返歐聯應該沒太大難度。與曼城續約到2021的阿古路（Sergio Aguero）今年已31歲，雖然曾說「留曼城直到贏歐聯為止」，但曼城可再戰歐聯時他已經34歲，今季或許是最後一次機會。

曼城收入縮水，如果如Mahrzad所言，球員經理人苛索要求天價合約的話，「藍月亮」有否能力留住主力球星，仍是個問號。