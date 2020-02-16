【曼城禁賽歐聯】曼城或遭褫奪聯賽冠軍　高普暗批球會辜負球員

歐洲足協（UEFA）日前宣布，曼城因違反財政公平條例，遭禁止參加UEFA球會賽事兩季。傳媒報道更指，曼城有可能遭褫奪聯賽冠軍頭銜，當中包括2013/14球季的錦標。 作為曼城主要競爭對手的利物浦，領隊高普亦開腔回應。

儘管目前對曼城作判罰的是歐洲足協，但英超賽會由2019年3月開始，亦已針對曼城涉嫌假造贊助金額展開調查，英國《衛報》指，賽會已進行數場聆訊，曼城則派出代表律師出席，這消息亦已獲得英超新任行政總裁馬達斯（Richard Masters）確認。

英超由2013年開始採用的財政公平原則，限制球會連3個球季不能有超過1.05億英鎊虧損，較歐洲足協的3000萬歐元寬鬆，但曼城誇大贊助收入的數額，明顯遠超英超賽會的準則。英國《每日郵報》則指出，由於曼城涉及贊助費造假的年份為2012至2016年，若英超賽會最後決定追溯至有關球季作扣分，他們在2013/14球季反壓利物浦奪得的英超冠軍，有機會遭褫奪。

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曼城在2013/14球季後上封王，正是利物浦隊長謝拉特「跣腳」失冠的一季。（Getty Images）

高普：哥迪奧拿及球員無辜

利物浦主帥高普在完成對諾域治一戰後，開腔談及曼城遭歐洲足協禁賽一事，他坦言一開始看到新聞時相當震驚：「除了『嘩』之外很難有別的反應，那時在想，這是什麼鬼東西？」高普指出，哥迪奧拿及其麾下球員表現出色，亦認為哥帥無論去到哪個聯賽，都能令整個聯賽的水平有所提升：「他們真的相當突出，比起任何其他人都要突出！」

曼城在贊助費上造假，令高普認為哥迪奧拿及球員都是受害者：「（作為職球員）你會信任在球會跟你合作的人，若他們說沒問題，就自然認為沒問題了，但很顯然地，有人覺得這並非毫無問題。」他坦言相當同情哥帥及球員：「哥迪奧拿和球員肯定沒做錯，他們只是踢出了精彩的足球。但無論如何，有些規矩仍是要守的」。