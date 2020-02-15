【曼城禁賽歐聯】剖析財務、競技及聲望影響　哥迪奧拿去留最關鍵

曼城違反財政公平條例，遭歐洲足協禁止參加歐洲賽兩年，並罰款3000萬歐元。若果曼城上訴失敗，真的缺席兩屆歐聯，對球會造成什麼影響？

今季歐聯

歐洲足協的禁令對今屆歐聯沒有影響，曼城繼續可以出戰今屆歐聯16強，他們將會面對皇家馬德里。

曼城可以繼續參加今屆歐聯，他們在16強將鬥皇馬。（Getty Images）

收入方面

翻查曼城在18/19球季的年報，他們錄得破紀錄的5.35億鎊收入，其中歐聯轉播收益有8570萬鎊，佔他們全部收入16%。

比賽日收入方面，曼城在18/19球季有5500萬鎊。上季曼城有60場比賽，其中有10場是歐聯。

如果曼城缺席歐聯的話，就肯定失去那16%的歐聯轉播收入，而比賽收入亦有16%的下降，估計曼城來季的收入至少比上季少9400萬鎊，百分比為17%。再者，此處未能估算缺席歐聯對曼城商業收入的影響。

失去了歐聯的轉播及比賽日收入，相信會令曼城少收近兩成。（Getty Images）

領隊方面

在曼城面對如此困境之下，領隊哥迪奧拿的去留成為關鍵。哥迪奧拿在2016年起執教曼城，17/18球季將球隊帶到巔峰，以100分及攻入106球的佳績，贏得英超冠軍，到上季再成功衛冕。對於哥迪奧拿及曼城而言，在英超的目標已經達到，歐聯冠軍才是他們奮鬥的最大目標。

哥迪奧拿日前透露：「我想贏歐聯，這是我的夢想，我們正積極備戰兩周後對皇馬的比賽。如果我們贏不到皇馬，董事局可能會跟我說，他們想要歐聯，16強是不足夠的，所以他們要炒了我。」這番話亦證明曼城及哥帥對歐聯的態度。

哥迪奧拿一直對曼城充滿信心，並且相信高層所講，球會不會受財政公平政策影響，他亦曾明言願意教到約滿的2021年。不過，萬一上訴失敗，哥迪奧拿能否容忍自己在執教生涯的頂峰時期，有兩年無法參與歐聯？

連續兩年單線應付英超，哥迪奧拿又有沒有足夠的推動力去努力？連續兩年缺席歐聯，亦意味住曼城迎來一次大洗牌，哥迪奧拿會不會重建球隊？

當年在巴塞隆拿，哥迪奧拿不忍心將自己建立的推倒重來，故執教4年後選擇離開；當年在拜仁慕尼黑，他贏盡國內，但總是與歐聯緣慳一面，無法突破樽頸，故3季後約滿離開。現在，哥迪奧拿在曼城第4季了，他會怎樣選呢？

近日有傳聞，祖雲達斯欲邀哥迪奧拿過檔，祖記擁有C朗拿度，而且他未教過意甲球隊，此外祖記還有歐聯冠軍的競爭力，確實對哥帥充滿吸引力。

如果曼城真的失去未來兩屆歐聯資格，哥迪奧拿會否與曼城捱下去？（Getty Images）

球員方面

中場元老大衛施華早就表明，今夏約滿後離開，哥迪奧拿近兩季亦致力栽培新秀菲爾科頓，保持中場人手。曼城未來兩季缺席歐聯，有哪位曼城球員會在未來兩季約滿呢？

阿根廷射手阿古路在2021年約滿，31歲的阿古路可說是曼城史上最優秀的球員，也是球會的旗幟式人物，相信他離隊機會不大。再者，以他的年齡，今夏即將32歲，恐怕難以找到一份比得上曼城的待遇。相比之下，較大的機會離隊的是利萊辛尼，這名德國翼鋒2021年約滿，一直有傳拜仁慕尼黑對他有興趣。

至於史東斯及奧達文迪就在2022年約滿，而在2022年後約滿的有奇雲迪布尼、貝拿度施華、史達寧及馬列斯等主力。人工上，曼城肯定不會待薄他們，就看他們能否忍受兩年沒有歐聯的日子。再者，領隊哥迪奧拿的因素都很關鍵，他們不少人都是仰慕哥帥來投，若哥帥走，或者部分球員亦會隨他離去。

除了留人外，缺席歐聯兩年還增加曼城未來買人的難度，因為有雄心壯志的球星都希望在歐聯賽場上發揮才華。君不見曼聯近年在轉會市場上的舉步為艱，部分原因是他們無法穩定地出戰歐聯。此外，曼城一直青睞美斯，多年來靜候美斯離開巴塞的時機，但若失去歐聯資格，亦等於他們肯定無法簽入美斯。

一直傳利萊辛尼轉投拜仁。（Getty Images）

21/22球季歐聯

連續缺席兩屆歐洲賽，對於曼城還有一個重大影響，當他們禁賽完畢，在21/22球季重返歐聯，他們的歐洲足協系數積分將大減，若果不能以聯賽冠軍的身分參加歐聯，會不會連第2檔都不保，跌落第3檔呢？到時就很容易落入死亡之組，出線有難度。

球會聲望

過去十多年，蒙蘇入主曼城後，球會各方面都蒸蒸日上。領隊人選上，由曉士到文仙尼，由柏歷堅尼到哥迪奧拿，一直都在升級，英超成績愈來愈穩定，踢出蒙蘇想見到的悅目足球。

在買人方面，曼城亦由最初財大氣粗亂入貨，高價簽了羅賓奴，之後又買了一大堆艾迪巴約、尼史葛、辛達告魯斯、巴利、巴洛迪利之流，到碧格列斯坦擔任足球總監後，曼城組軍逐步變得有條理。

對於一直處於上升軌跡的曼城而言，為欺瞞歐洲足協而造假，若果真的失去兩屆歐聯資格，將是對聲望及人心的一次大打擊。部分曼城球迷是在近幾年愛上這支一直成功的球隊，這些根基不穩的球迷，面對愛隊的挫折時，能否繼續同行，也是對球迷的考驗。

只要有班主蒙蘇支持，曼城就有捲土重來的一日。（Getty Images）

最壞的影響

論錢財阿布扎比集團，絕對支持得到兩年不踢歐聯的曼城，最怕就是蒙蘇被歐洲足協的裁決弄得心灰意冷而撤資，到時曼城由富豪球會打回原形。當然，這件事發生的可能性不高。

一來，由於財政公平政策是不規限球會對青訓的投資，所以蒙蘇一直以來花了很多錢改革曼城的青訓，興建最先進的訓練基地，令到曼城的青訓變成全英超頂級。由此可見，蒙蘇着重的是曼城的長遠前景，而非一兩年間的得失。

二來，蒙蘇並非當曼城是玩具，他野心極大，希望建立一個跨國足球王國，而曼城則是龍頭。曼城屬於阿布扎比集團旗下城市足球集團，這個集團除了有曼城外，還有紐約城、墨爾本城、橫濱水手、基羅納等球隊的股權。