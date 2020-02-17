【足球熱話】狗狗亂入土耳其球賽　超可愛片段半日150萬人收看

一場本來關注度不高的土耳其甲組聯賽，竟因一隻狗狗而吸引逾154萬人關注，皆因牠實在太可愛了……

土耳其的周日下午，一場在伊斯坦堡舉行、由卡拉甘陸（Karagümrük）主場對佳亞辛斯堡（Giresunspor）的土耳其甲組賽事，在主隊準備一個罰球攻勢時，一隻米白色的狗狗突然衝入球場，迅雷不及掩耳地將皮球搶走。



糾纏良久，有球員靈機一觸，將皮球掉出場外，狗狗即時追着皮球跑走了。但這隻狗狗卻是異常地頑強，竟一而再、再而三地跑入球場，在牠的「逼搶」之下，球員都顯得無計可施……

看着狗狗將皮球搶走，球員一臉無奈。（Karagümrük Facebook）

狗狗亂入比賽過程：

+ 13 + 12 + 11

小狗似乎為卡拉甘陸帶來好運，他們最後順利以2：1獲勝，而卡拉甘陸賽後亦將狗狗亂入比賽的片段放上了球隊Facebook和twitter等社交網絡。雖然兩個平台加起來的Followers都不到3萬人，但單是這條片段，就吸引了超過140萬人次觀看，在Facebook的帖子更獲得超過1500次分享，火速傳遍全球！



而狗狗被帶走後的下場呢？

狗狗亂入比賽片段：

Dünyanın hiçbir ülkesinde göremeyeceğiniz görüntüler tabii ki de Karagümrük semtinde yaşandı. Burası Karagümrük içeride herşey var :) pic.twitter.com/0RylAvgiGK — Karagümrüklüler (@karagumruk_fan) February 16, 2020

雖然土耳其在90及千禧年代對待流浪動物曾不甚人道，甚至會以毒殺等方式「處理」，但經過十多年的爭取，土耳其去年開始由地方政府管理流浪動物，包括提供休息地方、恆常餵食、提供醫護服務等等。



​卡拉甘陸在twitter放上狗狗影片時，亦附上留言：「這是卡拉甘陸才可看到的風景！」加上從片中可見，無論球員或職員在接觸狗狗時都顯得很友善，雖然球會未有明言如何處理小狗，但有球迷賽後拍下小狗在球場附近小屋探出頭來的照片，相信牠是那裏的「住客」，該位球迷亦留言道：「看來球場有新任務了！」

狗狗似乎住在球場附近。（twitter）

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