【英超】車路士兩度慘食「詐糊」　曼聯作客淨勝兩球升第7位

香港時間周二（18日）凌晨上演的英超「獨腳戲」，曼聯繼首循環在奧脫福主場大勝4︰0後，作客憑安東尼馬迪爾及哈利馬古尼上、下半場各入一球，再以2：0擊敗車路士，成功「雙殺」兩度慘食「詐糊」的藍戰士，加上在聯賽盃贏2︰1，曼聯今季對車路士保持全勝。

踏入新一年，曼聯戰績下滑，5場聯賽只贏過榜尾的諾域治，賽前位列第9，與握有41分排第4位的車路士相差6分；如今再度「拆車」，曼聯得以26戰38分升上聯賽榜第7位，保持角逐歐聯席位的希望。

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今季車路士重用年輕球員，經驗不足致發揮欠穩，對上5場聯賽僅一勝，惟今仗表現卻相當不俗，雖然缺少受傷的射手譚美阿巴謙，但全場爭取主動，控球率達62%，17次攻門，可惜腳頭無靈，前鋒巴舒亞伊上半場連失2個黃金機會，即使其後兩度射破網也被VAR推翻。

在完半場前，曼聯在劣勢下由安東尼馬迪爾打破僵局。換邊後，車路士中堅蘇馬在56分鐘射入，但VAR判後衛艾斯派古達推人在先，入球無效；10分鐘後，曼聯由馬古尼接應角球頭槌頂入，將比數改寫成2：0。

戰至77分鐘，主隊再有後備上陣的基奧特破網，但又被VAR裁定越位在先。在補時段階，曼聯換入冬季轉會窗借來的前鋒恩哈路，他一上陣就有腳中目標埋門，但未能建功，結果曼聯維持兩球勝局到完場。