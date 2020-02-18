【曼城禁賽歐聯】哥迪奧拿向眾將派定心丸　冀麾下齊上齊落共患難

「情同兩手一起開心一起悲傷，彼此分擔總不分我或你。」 曼城或被禁戰歐洲賽兩季，再有傳聞英超賽會將會對「藍月亮」扣分，甚至「被降班」，令主帥哥迪奧拿的去留成為外界焦點。 哥帥早前向「藍月亮」派定心丸，揚言「共赴患難絕望裡緊握你手」，即使球隊有可能被降至英乙，他亦會繼續執教，齊上齊落。

因為違反歐洲足協的財政公平原則（UEFA Financial Fair Play Regulations），曼城早前被歐洲足協重罰3000萬歐元及禁戰歐洲賽兩季，但球會方面隨即作出上訴。英媒報道指出，曼城在2012至16年間在贊助費上造假，英超賽會或許禠奪他們的冠軍，更有傳聞指有機會被罰降班。

曼城被歐洲足協重罰，或在未來兩季無緣歐洲賽。（資料圖片／Getty Images）

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在曼城傳出被禁歐洲賽後，主帥哥迪奧拿及陣中主力去向成疑，傳皇馬有意羅致史達寧，而祖雲達斯希望找來哥帥執教。不過，《天空體育》表示哥迪奧拿已向麾下球員派定心丸，並籲球員們團結一致，共度難關，「不論球隊在任何級別聯賽，我亦會留隊，儘管角逐英乙，我依然會留隊，這時候需要大家團結地共同面對難關。」

《天空體育》指哥迪奧拿向麾下球員派定心丸。（資料圖片／Getty Images）

雖然有不少傳聞指史達寧或許他投，但他的經理人向《鏡報》透露，該名英格蘭翼鋒現時全心專注在曼城上，並不會有任何轉會的意欲，間接粉碎史達寧離隊的傳聞。

史達寧與哥迪奧拿表明將會留隊。（資料圖片／Getty Images）

曼城英超及歐聯賽程（按圖放大）