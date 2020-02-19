【歐聯】莫拉達無人看管大好機會跣低　網民：這是最莫拉達的時刻

馬德里體育會在歐聯16強首回合，主場以1：0贏利物浦。在68分鐘，馬體會前鋒艾華路莫拉達有次黃金機會，他在無人看管下接應傳中，但他卻自己滑倒地下，還疑似弄傷了足踝，兩分鐘後被換走。這條莫拉達失機片段在網上廣傳，被網民冷嘲熱諷，有人留言：「跟他效力車路士時一模一樣。」

當時馬體會的球員突破了利物浦的防線，在左路傳中，莫拉達跑入禁區，去到12碼附近接應，準備起腳之際，他突然滑倒地上，錯失了這個大好機會。

這是莫拉達今場第二個埋門機會，他在上半場有腳不俗的射門，但被利物浦門將艾利臣比加用腳擋出。

不過，莫拉達今場再找不到第三次機會，因為他疑似在失機中弄傷自己。擔任評述員的麥馬拿文說：「我覺得他在滑倒時踢到自己。滑倒後，當他起來時，面容扭曲，而且摸住足踝。」兩分鐘後，莫拉達退下火線，由馬捷恩佩雷斯入替。

莫拉達接應傳中，拉弓起腳，結果滑倒了。（網上片段截圖）

莫拉達錯失機會片段：

莫拉達大好機會自己滑倒，這條片在網上廣傳，網民留言冷嘲熱諷，有車路士球迷留言：「跟他效力車路士時一模一樣。」亦有人說：「這是最莫拉達的時刻。」還有人說：「這一刻可以總結他整個車路士生涯。」

有皇馬球迷就回應車路士球迷留言：「這是我們其中一筆最好的賣人，但仍難以置信你們可以收回大部分的轉會費。」皇馬在2017年以6600萬歐元將莫拉達售予車路士，車路士近兩季外借莫拉達到馬體會，馬體會同意今夏以5600萬歐元買斷。

莫拉達今場正選登場，上半場有記埋門被撲出，下半場就浪費了一次機會。（路透社）

歐聯16強部分直播賽程（按圖放大）