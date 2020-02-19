【網球】祖高域家鄉街頭騷球技顯愛心　落街與小球迷打波

落樓下公園，有沒有想過可以跟林丹、李宗偉打羽毛球？落樓下球場，有沒有想過可以跟勒邦占士、杜蘭特打籃球？租單車去吐露港踩，有沒有想過可以跟李慧詩同遊？ 塞爾維亞首都貝爾格萊德的晚上，有3名小球迷有幸在街頭上與網球世界排名第1的祖高域（Novak Djokovic）打波！

Tennis TV及ATP Tour昨日分享了一段從高處拍下的影片，見到身穿藍衫的祖高域晚上與3名小球迷在街頭上打波。ATP Tour留言：「你一定會愛上祖高域這個舉動，他在貝爾格萊德的街頭上，跟本地球迷打網球。」Tennis TV亦留言：「世界排名第1剛剛跟小球迷在街上打波。」網民紛紛為祖高域讚好。

Just the World No. 1 playing street tennis with kids back in Belgrade...



🙌 @DjokerNole pic.twitter.com/G07RyfWFqD — Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2020

You have to love this from @DjokerNole ❤



Playing tennis in the streets of Belgrade with some local fans 🙌pic.twitter.com/nf8sGooovZ — ATP Tour (@atptour) February 18, 2020

當地記者Saša Ozmo在社交網站上表示，祖高域承認片中人的確是他，還解釋在街頭上打波的原因。這名17次大滿貫得主說：「這是很自然的一件事，我第一次在社區街頭上見到人打網球。我見到有人拍片，不知道最終傳了出去。我們劃定界線，我還承諾送他們一個球網。人生就是為這些時刻而活，我覺得心靈滿足，而且非常好玩！」