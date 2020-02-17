【網球】蒙菲斯鹿特丹衛冕成功　兩周連奪兩冠　劍指世界頭五

法國網球手蒙菲斯（Gael Monfils）度過完美的兩個星期，先在上周的蒙彼利埃公開賽中成功奪冠。一周後，在荷蘭的鹿特丹公開賽中，在決賽擊敗加拿大小將奧積艾利亞森，以不失一盤的姿態再奪一冠，兩星期內連奪兩冠。

現年33歲的蒙菲斯，在澳網後狀態大勇，先在上周於他主場法國出戰的蒙彼利埃公開賽（Open Sud de France），於決賽擊敗加拿大的普斯比素（Vasek Pospisil），個人第3度揚威蒙彼利埃。

蒙菲斯在兩周內連贏9場，並連奪兩項錦標。（路透社）

蒙菲斯在上周轉戰荷蘭的鹿特丹公開賽（ABN AMRO World Tennis Tournament），繼續早前在蒙彼利埃奪冠的勇態過關斬將，再度躋身決賽，無獨有偶再度遇上加拿大球手奧積艾利亞森（Felix Auger Aliassime），結果蒙菲斯以直落兩盤6：2及6：4，擊敗該名19歲的加拿大小將，成功衛冕鹿特丹賽的冠軍。

以9連勝姿態，首度兩星期稱霸兩項賽事，絕對是蒙菲斯生涯的一個里程碑，因為鹿特丹賽是他首度成功衛冕，亦是他首次在同一年中贏得多於一項ATP錦標。蒙菲斯連奪兩冠後，世界排名升上第9位，他在賽後具有野心地表示，他希望突破個人最佳的排名，在今年內殺上世界前5位為目標。