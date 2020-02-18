【網球】克莉絲達絲復出第一擊　力戰兩盤不敵梅古露莎

克莉絲達絲（Kim Clijsters）這個名字，相信對不少網球迷絕不陌生，該名比利時的前「一姐」，相隔8年後回歸網球場，出戰杜拜網球錦標賽，雖然不敵梅古露莎出局，但「阿金」依然對復出首仗感到滿意。

當年以力量型的打法，為克莉絲達絲帶來4項大滿貫錦標，她在2012年因為家庭原因而急流勇退，現為三子之母的「阿金」，在早前決定再執球拍，以36歲之齡復出再戰職業網球。

克莉絲達絲在2011年澳網決賽擊敗李娜奪冠，是她職業生涯最後一項大滿貫錦標。（資料圖片／Getty Images）

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今年的杜拜網球錦標賽（Dubai Duty Free Tennis Championships）成為克莉絲達絲的復出首戰，在首圈面對應屆澳網亞軍得主梅古露莎（Garbiñe Muguruza）。久疏戰陣的阿金，在首盤被梅古露莎兩破發球局，以2：6落後一盤，但克莉絲達絲在次盤大為改善，6度挽救破發分，並戰至「Tie Break」分勝負，卻以細分6：8飲恨，力戰1小時37分鐘落敗，首圈「畢業」。

相隔8年復出，克莉絲達絲的力量依舊。（Getty Images）

在2017年入選名人堂的阿金，相隔8年再戰職業賽，雖然首圈直落兩盤出局，但她對自己表現甚為滿意，「雖然在開段未太適應，但在次盤我進入比賽狀態後，我重拾比賽的感覺。我依然可以應付這個比賽的節奏，而在次盤我取得更多的主動進攻機會，感覺十分良好，使我更期待下一仗的來臨。」

年輕10載的梅古露莎在賽後當然盛讚前輩的表現，「她（克莉絲達絲）是個偉大的球員，即使她久疏戰陣，在今仗依然有不俗的發揮，尤其是在次盤，這是一場十分緊湊的賽事，我亦十分享受。」

克莉絲達絲在次盤重回比賽感覺，戰至Tie Break僅敗。（Getty Images）