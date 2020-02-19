【歐聯】夏蘭特突破傳統中鋒界限　60米短跑竟逼近世界紀錄

19歲的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）今冬轉投多蒙特後，數據驚人：首3場德甲入7球、最快完成歐聯10個入球、為多蒙特在3項賽事（德甲、德國盃、歐聯）首度上陣都有入波、全季代表薩爾斯堡及多蒙特上陣28場入39球…… 雖了絕佳射術，速度更是與身材不相稱的恐怖。

今晨在歐聯16強惡鬥巴黎聖日耳門，艾寧夏蘭特個人獨取兩球，助「蜜蜂兵團」以2：1擊敗PSG。這位19歲挪威射手之所以令全世界球迷都震驚，不單是恐怖級的入球數字，他更相當全面－－身形、技術、觸覺，還有速度。

夏蘭特在多蒙特對巴黎聖日耳門的表現：

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深入了解夏蘭特的故事：

【德甲】震撼世界的夏蘭特 來自挪威小鎮的淡定與強韌意志

談起高大中鋒，一般的印象是憑身形壓制、破壞對手防線，或在反擊時作為前場第一點，但若論速度則未必最好。然而，夏蘭特在對PSG一役中多蒙特一次反擊，卻展現出驚人速度：

意大利《天空體育》分析指出，夏蘭特在這記反擊中，由接近防守半場底線狂奔至進攻端禁區頂中，60米跑約花了6.64米，距離由美國飛人基斯甸高文（Christian Coleman）保持的世界紀錄6.34秒，只慢了0.3秒。

雖然在短跑世界，0.1秒已是極大差距，但夏蘭特作為並非專門針對短跑訓練的足球員，已相當難得，且在快馬林立的多蒙特中，亦毫不失色。

艾寧夏蘭特的球風一反傳統中鋒，別樹一格。（美聯社）

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