【德甲】震撼世界的夏蘭特　來自挪威小鎮的淡定與強韌意志

艾寧夏蘭特（Erling Haaland），在19歲的今天已是世界球壇最炙手可熱的前鋒。 身高1.94米的天才背後，除遺傳自上一代的優秀基因，渾然天成的入球觸覺，還有與稚氣外貌不相稱的強韌心理與貼地性格。

蘇斯克查早已預言：「他不會喜歡曼聯」

艾寧夏蘭特在今個冬天的轉會市場掀起風浪，曼聯、多蒙特、萊比錫、祖雲達斯通通是他的「追求者」，最後得到他的是「蜜蜂兵團」。此子加盟後表現，教水深火熱中的曼聯球迷嘆息不已。然而曾在挪超球會莫迪與夏蘭特合作的曼聯領隊蘇斯克查早就說：「他應該不會太喜歡曼聯呢」。

這句玩笑，道出了艾寧夏蘭特的出身──父親夏蘭特（Alf-Inge Haaland）曾效力列斯聯及曼城這兩支曼聯死對頭，曾明言「無法忍受曼聯球員」，最終更遭曼聯一代悍將堅尼一記「收山腳」而掛靴。身為他的兒子，在英國列斯出生的艾寧夏蘭特自小已是列斯聯球迷，曾許下豪言：「我希望有一日可為列斯聯奪得英超冠軍」。

艾寧夏蘭特之父夏蘭特（左）曾效力列斯聯、曼城等英超球會。（Getty Images）

夏蘭特效力列斯聯時曾犯規傷及堅尼，及後轉會至曼城再遇堅尼，遭對方「收山腳」報復，堅尼亦明言自己是有意為之。（Getty Images）

出身自運動世家 15歲展開職業生涯



艾寧夏蘭特2000年出生，2001年父親被堅尼踢傷，至2003年仍無法克服傷患被迫提早掛靴離開曼徹斯特，小夏蘭特3歲那年隨家人移居挪威，在僅得12000人口的小鎮布萊尼（Bryne）成長。夏蘭特有一大先天優勢：除了父親是足球員，媽媽及外祖母均是優秀的田徑運動員，遺傳了最好基因的小夏蘭特，由6歲開始加入家鄉球會布萊尼FK受訓，在二隊踢挪威第3級聯賽（挪乙），14歲已要跟成年球員競爭，卻還是在14場比賽攻入18球，結果在15歲登上一隊，出戰次級的挪甲。



那時候夏蘭特仍是個瘦削的孩子，自小要跟成年球員對抗，令他學懂在禁區內不硬碰、而靈巧地尋找空間起腳，一直有留意他的哥本哈根主帥蘇巴根將他跟利物浦名宿魯殊比較：「他總在越位線上游走，但總能在正確時機突破、製造入球……而他的入球觸覺是渾然天成，無法經由鍛煉而得」。

童年時的夏蘭特。（Bryne FK）

艾寧夏蘭特（左三）一家，父親夏蘭特（左二）及母親Gry Marita均是運動員出身，他另有一兄一妹。（Instagram）

急速發育成「大男孩」 單場轟9球



隨後夏蘭特急速發育，從15歲起的兩年間長高了17厘米，雖然肌肉量未趕上，但已展現出能在頂級聯賽立足的條件。2017年初，16歲的他獲時任挪威班霸莫迪（Molde FK）主帥蘇斯克查相中。

其實夏蘭特從小已很習慣「處子戰入球」，加盟莫迪後兩個月，他在一場挪威盃作首戰便取得入球，助莫迪以3：2獲勝，在整個球季一共上陣20次攻入4球，以一個才16、17歲的少年在頂級賽事而言已很不俗。



2018年，1.92米的「小男孩」短短1年內增長了10至12公斤肌肉，被隊友戲稱為「Manchild（大男孩）」，當年的隊友加比爾臣也不禁說：「我從沒見過一個球員是這樣成長的，他比看上去要更強壯、更快！」隨體格而來的是更好表現，那一年，他在30次上陣攻入16球成為球會神射手，其中一場作客白蘭恩（SK Brann）的賽事，他在21分鐘內射入4球；同年的U20世界盃，夏蘭特為挪威對洪都拉斯一口氣攻入9球，上演「帽子戲法的帽子戲法」，帶領挪威大勝12：0，縱使挪威分組賽出局，夏蘭特仍成為賽事神射手。

17歲的夏蘭特（左一）已逾1.9米，但體格仍未算相當強壯。（@erling.haaland/instagram）

強大心理造就更強實力



夏蘭特的強大，絕不止於體格、速度、射術，比同齡更成熟穩定的心理也是關鍵，挪威國家隊助教Per Joar Hansen如此形容其性格：「他相當貼地、清楚自己的位置；心志極為強韌、不會動搖。而且他是個充滿幽默感的暖男，總是為身邊人帶來歡樂，更願意為隊伍負起責任。」

夏蘭特的心志確實強韌得跟年紀不相稱，許多年輕球員在離開家鄉後總要花不少時間適應，但也許因為在寧靜、平淡的布萊尼成長，這挪威小子無論去到哪個地方、在球會或國家隊，都能處之泰然，享受足球之餘也踢出水準，而且總是很淡定，今個冬季他仍在薩爾斯堡時，屢次被記者問及轉會風波，竟直白地回道：「真的好悶呢，我已經覺得很悶了，1至10分悶的話有多悶？9.9分啊」。

意志堅定的部份，可以從其父老夏蘭特口中得知，他說過，兒子聽過C朗拿度請曼聯隊友艾拉吃飯只吃雞胸和沙律的故事後，決心仿效，老夏蘭特不禁讚道：「我兒子會這樣做，因為C朗到了35歲仍在高峰，老實說，兒子比我專業得多！」

莫迪時代的夏蘭特。（Molde FK）

至於「充滿幽默感的暖男」這部份呢？大概可以從一條近幾周在Youtube熱爆、點擊率破150萬的影片看到。

夏蘭特16歲之時，跟兩位同齡、老友鬼鬼的國家隊隊友艾歷辛特堡（Erik Tobias Sandberg）及艾歷保菲姆（Erik Botheim），一起拍了一條超山寨、港式說法是「好MK」的歌舞片段，相較兩位隊友，夏蘭特的樣子更稚氣，拿着鑊鏟在燒烤爐前Rap、跳彈床、奇怪的舞姿，還有五音不全的歌聲……

百多萬看過影片的網民中，大概9成9也是在夏蘭特成名後才成功「尋寶」，其中一個留言大概是很多人的心聲：「我以為第一次踢歐聯就入3球已經夠震撼了，直到我看到這條片……」

最「暖」之處，是夏蘭特到今天雖比片中兩名好友名氣大得多，卻從未忘本，常跟好友相聚，即使已遠赴德國，最近仍帶兩人參觀西法倫球場。



夏蘭特的「Flow Kingz」們，小時候的夏蘭特也很可愛：

+ 4 + 3 + 2

薩爾斯堡的致命三叉戟



在莫迪度過兩季射入20球後，緊接的故事就開始為人熟悉：薩爾斯堡紅牛前來招手，在2018年8月宣布以800萬歐元將他帶到奧地利，2019年1月正式生效。在這支奧地利班霸，夏蘭特的前線拍檔是兩位亞洲球員──日本的南野拓實和韓國小將黃喜燦。南野具技術、喜燦速度高、夏蘭特身高「屈機」且步大力雄，配合起來賞心悅目，而且致命。

今個球季，3人在歐聯賽場一同發光發亮，在作客晏菲路球場中各入1球，一舉成名；首6場歐聯分組賽，夏蘭特第一場就大演帽子戲法，最終連續5戰入波、攻入8球，此前做到這壯舉的是C朗、尼馬、利雲度夫斯基、列布夫、迪比亞路。這條鋒線亦吸引了歐洲列強的注意，最終南野前往歐洲冠軍利物浦，夏蘭特未有跟恩師蘇斯克查團聚，而投向紅軍主帥高普的舊東家—多蒙特，獨留下黃喜燦，薩爾斯堡說什麼都不願再放走另一名主將。

艾寧夏蘭特（右一）、黃喜燦（右二）及南野拓實（右三）在薩爾斯堡組成強勁鋒線。（Getty Images）

父親精心鋪排 奧迪加特的前車之鑑



投向多蒙特，除了可繼續出戰歐聯，或許也跟「蜜蜂兵團」過往充當「新星搖籃」的紀錄有關。昔日許多超級新星在多蒙特得到進一步上陣、成長、衝擊冠軍的機會：奧士文尼迪比利、馬里奧葛斯、佩利錫以至查頓辛祖等等都在多蒙特成名，而且在歐洲知名的「黃牆」（西法倫球場南看台）前作賽，誰人不愛？在多蒙特主場賽事中，不難發現夏蘭特踏出球場時望向西法倫南看台，兩眼發光，笑得開懷。



又或者，在兒子生涯規劃中舉足輕重的老夏蘭特不想兒子太急進，擔心他如另一挪威新星馬田奧迪加特（Martin Ødegaard）般，17歲轉投皇家馬德里，但「銀河艦隊」甚少給予年輕球員上陣機會，結果就是輾轉借到海倫芬、維迪斯、到現在效力皇家蘇斯達，表現才有起色。

事實證明這樣的選擇正確，披上多蒙特球衣的夏蘭特，一舉震撼世界。



19歲夏蘭特多蒙特地標戰救世

艾寧夏蘭特的多蒙特生涯：

+ 4 + 3 + 2

最終目標：伊巴繼承者？



2000年出生的夏蘭特還未滿20歲，長遠而言能否保持表現仍是未知數，但大男孩確信自己能變得更好，而他亦追隨着一名傳奇的背影：「我有很多偶像、也看過許多好球員，但伊巴謙莫域對我來說是最大影響的一位，我一直在看他如何變強、走過怎樣的路、還有他踢球的方式……」

說到最後，夏蘭特那張不算帥氣卻總是淡定的臉上，還是一抹自信笑容：「而且，他是由斯堪的納維亞半島（即泛指包含瑞典、挪威和丹麥的北歐半島）而來的，總有人要成為他的接班人吧？」