【英超】利物浦拉爾拉拿夏天變自由身　英媒傳李斯特城有意羅致

英國《天空體育》報道指李斯特城已接觸利物浦中場拉爾拉拿（Adam Lallana）的經理人，希望可以遊說他夏季回復自由身後選擇加盟「狐狸」。

31歲的拉爾拉拿將與利物浦約滿，英媒指他已成為數支英超球隊的目標，其中一隊正是由前利物浦主帥羅渣士（Brendan Rodgers）執教的李斯特城。

據了解，利物浦已表明不會與這名英格蘭中場續約，拉爾拉拿現時可與任何英格蘭國外球隊商討加盟條件，甚至簽下加盟協議。

拉爾拉拿今夏將離開利物浦。（Getty Images）

李斯特城對拉爾拉拿有興趣，希望夏天可以羅致這名英格蘭中場。（Getty Images）

李城遊說拉爾拉拿留英超

不過英國傳媒指出，轉會條例訂明，拉爾拉拿合約結束前必須得到球會同意，才可與另一支英格蘭球隊商討合約，所以李斯特城現時只能作出遊說，希望2014年由修咸頓轉投「紅軍」的拉爾拉拿不要這麼早下決定離開英超，轉戰其他國家聯賽。

李斯特城今季開始前已希望加強邊線攻力，羅渣士認為拉爾拉拿為最合適人選。李斯特城今季有機會取得歐聯資格，相信歐聯及不用適應另一個國家的生活文化會是拉爾拉拿選擇留在英超的兩大原因。

拉爾拉拿今季為利物浦於各項比賽上陣19場，錄得1個入球、1次助攻。他於2014年加盟後為「紅軍」上陣175場，累積22個入球及22次助攻。

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