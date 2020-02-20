【武漢肺炎】C朗直播為中國祈禱　稱武磊是朋友冀盡快再訪中國

武漢肺炎（新型冠狀病毒）繼續在中國蔓延，不少中外運動員均相當關注中國情況，皇馬與巴塞兩大西甲勁旅，上周已分別在開賽前為中國打氣。葡萄牙球星C朗拿度在社交網站的直播中，祝福中國盡快擊敗疫情。

武漢肺炎疫情在中國未止，國際米蘭早前在球衣印上「武漢加油」，皇馬及巴塞隆拿在上周西甲開賽前，一眾球僮穿上印有打氣字句的T恤，各自以不同方法向中國送上祝福，而在英超不少球場的廣告板，亦不時出現祝福中國的字句。

國米以臂章為中國人打氣。（國際米蘭官網）

C朗在2017年首次造訪中國，他亦希望盡早再次中國之行。（C朗Twitter截圖）

C朗拿度早前在贊助商的社交網站中，亦有提及中國的情況，並希望盡早可以再臨中國，「現時中國受疫情的影響，不少人正在水深火熱中，所以我希望藉此機會為他們祈禱，祝願他們盡早敵過疫情。中國是個迷人的國家，我亦十分期待在今年或明年再度造訪中國。」

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C朗拿度指武磊是他中國的朋友。（微博截圖）

C朗在直播中亦有提及武磊，雖然二人未有機會在西甲賽場上碰頭，但他表示「武球王」是他的中國朋友。C朗在2017年首度造訪中國時，武磊與C朗有一面之緣，二人在贊助商活動中，交換中國及葡萄牙的球衣。

C朗為中國祈禱片段：