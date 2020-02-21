【歐霸】賴恩巴布影帝上身狂碌地　嘲諷基達菲後衛誇大傷勢

數昨晚歐霸盃32強首回合最具娛樂性一幕，肯定是基達菲主場對阿積士的55分鐘，阿積士的賴恩巴布侵犯對手的阿倫尼安後，被罰黃牌，但他認為尼安誇大傷勢，就學尼安般在地上翻滾。

當地時間昨晚（2月20日）的歐霸盃32強首回合，基達菲主場以2：0擊敗阿積士。在55分鐘，阿積士的賴恩巴布與基達菲的阿倫尼安為爭波短兵相接，後者受傷倒地，在地上滾來翻去，狀甚痛苦。

31歲的阿倫尼安踢過烏甸尼斯、屈福特、西布朗及雷加利斯等球會。

賴恩巴布（左）及阿倫尼安今場多次正面交鋒。（美聯社）

球證吹停比賽，向賴恩巴布出示黃牌，這名33歲荷蘭球員突然倒地，學阿倫尼安般在地上翻滾，以嘲諷對方誇大傷勢。當阿倫尼安站起來，一拐一拐地走路時，賴恩巴布亦走到他身旁，跟住他一拐一拐地走路。

事發片段：

曾效力利物浦的賴恩巴布賽後接受記者追訪時，回應扮阿倫尼安受傷後動作的原因，他說：「我都不知再來一次的話，會不會也這樣做。這是我當時內心想做的事。」

「那個傢伙令人十分煩厭。基達菲都令人很反感。」

「下星期回到主場，我們一定會踢得更好，而且會是另一名球證執法。」

賴恩巴布（左）賽後表示，阿積士會在次回合反擊。（路透社）

值得一提的是，雖然一場比賽有90分鐘，但今場皮球運行的實際比賽時間只有42分鐘36秒，自2009年有紀錄以來，這場實際比賽時間第二短的歐霸盃賽事。

次回合在一星期後舉行，改由阿積士主場。