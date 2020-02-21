【歐霸】鎌田大地「戴帽」盡顯功架　法蘭克福大勝薩爾斯堡4：1

南野拓實及艾寧夏蘭特分別離開薩爾斯堡後，「進攻鐵三角」只剩下黃喜燦一人，薩爾斯堡轉戰歐霸盃32強後，雖然該韓國球員亦有進賬，但球隊作客1：4不敵法蘭克福。 相反，效力法蘭克福的日本球員鎌田大地，在今仗左﹑右腳及頭槌各建一功，完成帽子戲法，表現比同場的黃喜燦更突出。

薩爾斯堡在南野拓實及艾寧夏蘭特離隊後，戰力明顯減弱，今仗作客迎戰法蘭克福。主隊的兩名日本球員鎌田大地及長谷部誠一同正選披甲，早前曾經在酋長球場梅開二度的鎌田，在今仗再度發威，在12分鐘禁區內射破對手門將的「大細龍門」開紀錄，及後鎌田在上半場末段個人突破，扣過對方守衛後巧妙地挑射建功，在43分鐘再建一功。鎌田在易邊後7分鐘，接應隊友傳中頭槌頂成3：0，在53分鐘完成帽子戲法。

法蘭克福的菲臘高斯迪（Filip Kostic）在3分鐘再入一球，將紀錄改寫成4：0，薩爾斯堡由黃喜燦的12碼「破蛋」，結果法蘭克福在首回合大勝4：1。

鎌田大地個人連中三元，成為首名法蘭克福球員在歐霸「戴帽」。（美聯社）

鎌田大地連中三元片段：

延伸閱讀：鎌田大地梅開二度閃耀酋長球場 法蘭克福2：1反勝阿仙奴

來自日本愛媛縣的鎌田大地，在今仗分別以左腳﹑右腳及頭槌建功，歐洲外流後首次「戴帽」，而他亦是首名法蘭克福球員在歐霸盃中連中三元。鎌田在去年完成外借，重返法蘭克福至今，亦未能在德甲取得入球，但他在歐霸賽事彷彿成為另一個人，他已經連續3場歐霸有進帳，合共攻入6個入球。

法蘭克福在首回合大勝後，答謝在場的主場球迷。（路透社）

在近數仗聯賽擔任後備的鎌田，在今仗正選上陣便以3個入球證明自己，亦證明主帥的決定正確，他在賽後亦在Twitter發文，表示以3個入球重返賽場令他十分雀躍，並表示希望盡快在德甲取得入球。同樣來自日本的老將長谷部誠，亦對同鄉後輩的表現讚譽有嘉。