【歐霸】曼聯取重要作客入球1：1和布魯日　馬迪爾勤力有回報

曼聯作客比利時的布魯日出戰歐霸盃32強的首回合，羅美路出迎失誤導致失守，而馬迪爾及後單刀起腳建功，追成1：1平手，取得重要的作客入球。 曼聯主帥蘇斯克查在賽後表示，場地質素欠佳，加上球隊發揮一般，球隊只能和波而回。

曼聯在歐霸盃32盃首回合造訪比利時的布魯日，主帥蘇斯克查今仗先收起正選門將迪基亞，改由羅美路把關，但該名阿根廷門將在開賽早段已有「蝦碌」，幸好馬迪回防救空門。布魯日門將米洛列特大腳開出龍門球，羅美路再度出迎失誤，艾曼紐丹尼斯（Emmanuel Dennis）以速度力壓班頓威廉斯，並笠射收死羅美路，在15分鐘打開紀錄。不過，這個入球亦有爭議，因為米洛列特開出龍門球，皮球疑仍未擺定便開出，但視像助理裁判（VAR）未能介入，所以入球未被審查。

布魯日一次回傳，馬迪爾勤力地逼搶有成果，取得控球權後長驅直進，並單刀射入扳平一球，在36分鐘取得重要的作客入球，而該名法國鋒將及後在禁區外左腳施射，可惜中柱未能再添紀錄，結果兩軍在下半場互無紀錄，曼聯以1：1賽和主場的布魯日。

馬迪爾單刀建功，為曼聯取得重要的作客入球。（Getty Images）

曼聯主帥蘇斯克查表示球隊在今仗表現並非完美，但皮球及場地狀況某程度上影響兩軍的發揮，「布魯日相當有組織，今仗對我們是一場硬仗，但皮球與場地使我們更難發揮，草地較為稀鬆，加上這個皮球的重量過輕，在大風及微雨的情況下，兩軍的發揮亦較吃力。」蘇斯克查指在今仗取得作客入球後，希望返回主場可以把握優勢成功晉級。

蘇斯克查賽後指皮球及場地質素影響發揮。（Getty Images）

蘇斯克查希望在主場「完成任務」，順利躋身16強。（Getty Images）

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