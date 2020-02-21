【歐霸】武磊踢足全場愛斯賓奴遭狼隊大炒　拿卡錫迪一箭定江山　

英超3支隊伍，在歐霸盃32強分途出擊，除了曼聯作客逼和布魯日，其餘兩支英超球隊都順利取勝。 阿仙奴由拿卡錫迪在下半場末段攻入致勝一球，作客一球力克奧林比亞高斯；「武球王」正選披甲作客狼隊，惟主隊箭頭迪亞高祖達連中三元，4球大破愛斯賓奴。

在主場出戰的狼隊與愛斯賓奴碰頭，中國箭頭武磊正選披甲並戰足全場，「武球王」今仗表現活躍，頭頂腳踢威脅狼隊的大門，惟未有進帳之餘球隊更吞下一場大敗。

相反，今季表現未如上季搶鏡的狼隊前鋒迪亞高祖達（Diogo Jota），雖然在聯賽僅攻入3球，但該名葡萄牙前鋒在歐霸格外醒神，在分組賽最後一場大演帽子戲法，助球隊大勝比錫達斯，今仗又再次發威。祖達在15分鐘門前近射先開紀錄，在下半場22分鐘力壓對手窄角度施射，並在81分鐘推順勁射破網，完成連中三元，連續兩場歐霸大演帽子戲法，加上魯賓尼維斯（Ruben Neves）的世界波，狼隊在主場4球大勝愛斯賓奴。

迪亞高祖達連續兩場歐霸連中三元，協助狼隊大勝一場。（Getty Images）

武磊戰足全場，多次埋門可惜亦無功而還。（Getty Images）

延伸閱讀：

國米作客兩球報捷 艾歷臣首度建功 盧卡古入替立竿見影

曼聯取重要作客入球1：1和布魯日 馬迪爾勤力有回報

【英超專頁】最新消息、賽程表、直播資訊合集（按此）

狼隊主帥紐奴當然對球隊大勝感滿意，同時大讚迪亞高祖達今仗的出色表現，「迪亞高在今仗連中三元，在球隊進攻上有莫大貢獻，但他在防守亦十分落力，全場不惜氣力回防，我替他十分高興。」

狼隊主帥紐奴當然十分滿意球隊表現，並對晉級感樂觀。（Getty Images）

另外，阿仙奴在歐霸盃32強首回合作客希臘的奧林比亞高斯，主隊在開賽初段連番攻門，多得門將尼奴屢救險球，阿仙奴站穩陣腳後取回不少攻勢，但兩軍一直未能攻破對方大門。阿仙奴主帥阿迪達及後換入尼高拉斯比比加強攻力，最終靠小將沙卡（Bukayo Saka）左路地波傳中，拿卡錫迪入楔近門建功，在81分鐘一箭定江山，一球僅勝奧林比亞高斯。

拿卡錫迪一箭定江山，協助阿仙奴一球擊敗奧林比亞高斯。（路透社）

英超第27輪直播賽程（按圖放大）