【英超】曼聯錯失夏蘭特　利物浦名宿力撐：若簽下他是自招麻煩

挪威前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）今冬加盟多蒙特後入球不斷，令不少曼聯球迷為「紅魔鬼」未能簽下此子感可惜。 到底是夏蘭特拒絕加盟、還是曼聯執行副主席活華特拒絕簽人？各種傳聞下，沒有一個肯定的答案。不過，身兼球評的利物浦名宿加歷查，就認為曼聯沒有簽入夏蘭特的決定「正確」。

對於艾寧夏蘭特「棄曼投多」的真相，坊間有許多傳聞，有報道指夏蘭特曾希望加盟曼聯，最後卻改變心意；也有報道說是曼聯執行副主席活華特（Ed Woodward）嫌扮演經理人角色的拉奧拿（Mino Raiola）要求多多，因而決定放棄。到底主動權在誰手上？事到如今不再重要，但紅軍名宿加歷查則有自己看法。



加歷查對於傳聞中活華特的決定，表示「完全贊同」：「無論最終由誰從薩爾斯堡簽入夏蘭特，他們會得到的不止是一位異常有才華的年輕球員，還有隨着他的代表拉奧拿而來的一連串麻煩事」。

艾寧夏蘭特加盟多蒙特後，上陣7場、攻入11球。（美聯社）

儘管艾寧夏蘭特的經理人是其父親夏蘭特（Alf-Inge Haaland），但拉奧拿亦是其代表之一，而這位「金牌經理人」近期因保羅普巴（Paul Pogba）的轉會問題，近期似乎與曼聯關係不佳。加歷查直言，「由近期的事情來看，我不覺得拉奧拿會貼在曼聯這邊，我也覺得，若夏蘭特的經理人是別人，那他已在奧脫福球場了」。



加歷查認為，無論夏蘭特有多吸引，因為拉奧拿的關係，這位19歲小將並不適合曼聯：「夏蘭特對多蒙特來說，看起來像是本世紀最超值的收購；但對曼聯來說，絕對不值得為他付出那筆轉會費」。

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