【英超】夏蘭特近況銳不可擋　蘇斯克查盛讚同鄉後輩

艾寧夏蘭特由薩爾斯堡轉投多蒙特後，繼續發光發亮，個人梅開二度協助球隊擊敗巴黎聖日耳門，並打破不少紀錄。 夏蘭特如此突出的表現，一度與該名挪威前鋒「無限接近」的曼聯，相信看得牙癢癢，而紅魔鬼主帥蘇斯克查對同鄉後輩的表現感十分高興。

今季分別代表薩爾斯堡及多蒙特出戰歐聯，年僅19歲的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）一次又一次展示其超強的入球能力，在8分鐘內連轟兩球，助「蜜蜂兵團」在歐聯16強首回合主場擊敗巴黎聖日耳門，並追平多蒙特前輩利雲度夫斯基的紀錄，在7場歐聯賽事便攻入10球；他在多蒙特短時間內已累積11個入球。

夏蘭特在7場間，已經為多蒙特攻入11個入球。（路透社）

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夏蘭特的名字一度與曼聯走得相當近，如今卻被多蒙特捷足先登，更有如此出色的表現，當然令不少曼聯球迷看得牙癢癢。紅魔鬼在今年的6場聯賽中，雖然攻入6球，但其中4場未有進帳，但夏蘭特一人在德甲136分鐘已攻入7球。

曼聯即將在歐霸32強首回合作客比利時的布魯日，主帥蘇斯克查在賽前記者會被問及如何評價夏蘭特的表現，蘇斯克查為了同樣來自挪威的夏蘭特感高興，「我甚少評價其他隊伍的球員，但我替夏蘭特感到十分高興，他絕對是個頂級的年輕球員，他的入球能力對挪威國家隊十分有利」。

曼聯主帥蘇斯克查大讚同鄉後輩夏蘭特的突出表現。（路透社）

另外，美國傳媒《The Athletic》透露，夏蘭特與曼聯「無限接近」一事所言非虛，夏蘭特曾經知會蘇斯克查及曼聯行政總裁活華特有意轉投紅魔鬼，但可惜最終未能成事，而《The Athletic》表示與曼聯今季未能征戰歐聯有關，結果選擇加盟多蒙特。

夏蘭特再度在歐聯賽場發威，個人梅開二度助多蒙特擊敗巴黎聖日耳門。（路透社）

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