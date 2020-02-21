【英超】利物浦隊長休戰3星期勢錯過大戰　高普：已經很幸運

在英超勢如破竹的利物浦，今日（21日）證實隊長佐敦軒達臣因傷需休戰3星期，可能錯過連場大戰。

在歐聯16強首回合作客馬德里體育會時，利物浦隊長佐敦軒達臣受傷並退下火線。領隊高普今日在周末對韋斯咸的賽前記招上，透路這名中場的傷勢：「在我看來，他會休戰一段時間，大約3星期左右吧。這不太理想，但同時也算幸運」。



高普說的「幸運」自然是相對而言，「軒達臣的情況可以更差，始終那是膕繩肌（Hamstring），膕繩肌的傷勢可以有很多種，目前英超也有很多人受這傷困擾，例如哈利卡尼（Harry Kane）。所以，情況不算太糟」。

佐敦軒達臣（左）在歐聯16強首回合對馬德里體育會時受傷。（Getty Images）

休戰3周錯過大戰 高普淡定：無需輪換



佐敦軒達臣休戰3周，意味他很有可能錯過數場大戰，包括3月5日英格蘭足總盃第5圈作客車路士、3月12日歐聯16強次回合主場對馬體會，及3月17日聯賽作客愛華頓。不過，高普此前在足總盃一直派出年輕小將參賽，軒達臣也未必在原定計劃內。



被問及會否需要輪換，高普強調兵源充足：「除了佐敦軒達臣外，其他球員都狀態十足。要否輪換？再看看吧，周二（歐聯16強次回合）到周一（英超作客愛華頓）之間時間充裕，那就絕對不需那樣做。若要輪換，也不是為了歐聯」，不過，高普亦指出軒達臣始終是一隊之長：「他的重要性非比尋常，不單在足球方面，在其他方面他亦相當重要」。

歐聯16強次回合賽程：