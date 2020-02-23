【足球】兩球王破1000大關：C朗千次上陣　美斯創世界紀錄

祖雲達斯對史帕爾，意甲榜首對榜尾，只得一男子令這場賽事不平凡－－葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）正選上陣，是他職業生涯第1000場比賽。 是宿命嗎？同一日，美斯為巴塞隆拿上陣對伊巴，獨取4個入球，打破C朗的西甲帽子戲法紀錄外，亦交出生涯第1000次的入球貢獻。

C朗拿度在對史帕爾一戰正選上陣，並攻入一球，除了達到職業生涯第1000球，更在意甲連續第11場入球，不但平了「戰神」巴迪斯圖達的意甲連續入球紀錄，亦創下另一前無古人的歷史－－在3個歐洲頂級賽事（西甲、意甲、歐聯），都曾經連續11戰取得入球。

C朗拿度1000次上陣分布：

無獨有偶，在C朗拿度達成1000場上陣的壯舉同一天，美斯亦達成了前無古人的成就。

美斯在巴塞隆拿對伊巴一戰個人獨取4球，助巴塞以5：0大勝。美斯在球會的48次帽子戲法不單超越C朗的47次，他亦交出了生涯第1002次入球貢獻－－包括696個入球及306次助攻，而這個高度，此前從未有人達到過。

儘管上陣次數方面，美斯暫得853次，距離C朗拿度仍有一段距離。不過美斯現年32歲，若能保持狀態再踢幾年，我們大概還能看到他再破更多紀錄－－而且，相信再看這對「球王宿敵」再鬥幾年，是所有球迷的共同心願。