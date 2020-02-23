【英超】哥迪奧拿論VAR爭議　冀賽會以足球利益作出發點改善系統

VAR今季在英超實行，本來希望改善球證執法質素，令到比賽少點爭議，但推行至今鬧得滿城風雨，話題已由如何改善演變成應否繼續存在。 不過曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）認為VAR本質沒問題，問題出在人身上，相信下季可以有所改善。

車路士日前以2：1擊敗熱刺，比賽中曾出現熱刺中場盧斯素（Giovani Lo Celso）踩車路士隊長艾斯派古達（Cesar Azpilicueta）小腿，但最後卻連黃牌也沒有。事件惹來外界抨擊，有批評質疑英超賽會「還有足球的常識嗎？」《天空體育（Sky Sports）》更於社交網上設下投票，調查球迷想繼續用VAR還是應該取消。

盧施素一腳「收山腳」踩落艾斯派古達小腿卻沒有紅牌。（路透社）

曼城對李斯特城一戰亦得益於VAR，李斯特城領隊羅渣士亦十分不滿判決。（路透社）

英超VAR今季出現不少爭議，「腳尖越位」、「肩膀越位」等等胡鬧的越位情況，又曾出現曼聯守將哈利馬古尼（Harry Maguire）上周對車路士出「撩陰腿」踢人，但VAR查核後卻決定放生的爭議。今周除了車路士對熱刺出現問題外，李斯特城對曼城亦有執法尺度不一的問題。

曼城因為李城球員犯手球，因而得到十二碼。雖然阿古路（Sergio Aguero）射失，但曼城終憑加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）一箭定江山。李城領隊羅渣士就認為球證及VAR有「偏幫曼城」之嫌，為何罰「狐狸」球員被射中手就罰十二碼，但罰球射中奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）的手，該名比利時球員正在禁區內卻沒有被吹罰。

哥迪奧拿指若球證執法尺度一致，VAR將有更多改善。（路透社）

哥迪奧拿：人的問題比機器大

哥師坦言VAR確實有問題，但首先必須要改善的是操作的人。「機器就是機器，但決定要否趕一個球員出場卻是一個人，」哥迪奧拿說：「有時有球員會被紅牌逐出場，有時又不會，手球的問題亦一樣。」他又指當初得知VAR於英超實行時，已知道首年會問題多多，「可能賽會及球證可得到更多啟示，下季可以有改善及釐訂一些規則問題。」

VAR本身是為了改善球證不時出現誤判的問題，豈料卻愈幫愈忙。（路透社）

哥迪奧拿又利用熱刺前鋒孫興慜對車路士一戰被逐作例子，不理解為何孫興慜被逐，但盧施素就連黃牌也沒有，直言尺度不一到「奇怪」的程度。哥迪奧拿希望英超及VAR未來「可以為足球利益作出發點，好好地理解問題根源所在」，現時的爭議「並非因為個別球隊或球員」而出現。

VAR本身出發點是改善球證執法，減少誤判出現，但如果由本身對規則解讀都有問題的球證，或是無法把持一致尺度執法的球證去擔任視像裁判，那VAR就算在器材上有更多改善，最終仍是會出現同樣的爭論。