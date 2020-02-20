【英超】哥迪奧拿再表心跡與曼城共進退　「除非被炒否則繼續教」

「唔走，相信球隊！」 雖然曼城陷入歐洲賽禁賽的風波，但曼城主帥哥迪奧拿在今輪英超補賽後再表心跡，誓與球隊共進退，除非球隊解僱他，否則他將會繼續謹守岡位。 曼城一眾主場球迷，在今仗賽事中高舉橫額，向歐洲足協的裁決直表不滿。

早前因惡劣天氣而改期的曼城對韋斯咸，香港時間周三（19日）深夜在主場進行補賽。「藍月亮」雖然正面對歐洲足協的禁賽風波，但未有影響眾將的表現，「耶穌仔」加比爾捷西斯在上半場中段近門過於猶豫，錯過開紀錄的黃金機會。曼城在上半場30分鐘，洛迪卡斯簡迪接應迪布尼的角球，前柱搶點頭槌破網，打開紀錄。迪布尼在下半場17分鐘，窄角度勁射入網，為曼城鎖定兩球勝局，全取3分。

迪布尼今仗一傳一射成為球隊贏波功臣。（路透社）

延伸閱讀：

曼城主場兩球挫韋斯咸 落後榜首利物浦22分

【英超專頁】最新消息、賽程表、直播資訊合集（按此）

曼城被歐洲足協重罰禁賽歐洲賽兩季後，已隨即向體育仲裁法庭提出上訴，《路透社》消息透露，「藍月亮」或許在上訴期間申請暫緩停賽令，以參加來季的歐洲賽。一眾曼城球迷在主場亦有行動，高舉橫額及高呼口號，對歐洲足協的判決表達不滿。

不少曼城球迷舉起紙牌或橫額，向歐洲足協表達不滿。（路透社）

早前傳出哥迪奧拿呼籲眾將與球隊共患難，更指即使球隊降班他亦會留隊。哥帥在今仗賽後再度表明心跡，「雖然球隊遇上禁賽風波，但眾將是專業的球員，在球場並不會受到任何事情而分心，所以我們在餘下賽季將傾盡全力。球會在早前已向我解釋狀況，我百分百相信球隊，而現時事件仍未完結，一切仍有變數。我唯一可以肯定的是，我在這段時期絕對不會離隊，除非球隊辭退我，否則我十分樂意繼續執教」。

今仗曼城的贏波功臣迪布尼在賽後表示，他們在休假時收到球隊被罰的消息，而球員們亦是一心一意為了足球而加盟，他們及後亦如常訓練，對他們未有太大影響。

哥迪奧拿在賽後再次強調不會離隊，與球隊共進退。（路透社）

英超第27輪直播賽程（按圖放大）