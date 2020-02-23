【英超】梅斯達菲去向依然成疑　續留阿仙奴：「Why not？」

梅斯達菲（Shkodran Mustafi）在阿仙奴的日子本來應已進入倒數階段，但阿迪達（Mikel Arteta）上任主教練後，該名德國後防的「槍手生涯」卻出現了生機。 有沒有想過在阿仙奴已經玩完了？梅斯達菲：「如果你認為完了，就該退休了，這不是職業球員的想法。」 那麼留下來嗎？「Why not？」

梅斯達菲在2016年由華倫西亞轉投阿仙奴，但艾馬利（Unai Emery）上任主帥今季出場機會大減，「兵工廠」成績下滑之際，外界都傳過兩人或會齊齊離開阿仙奴的消息。不過艾馬利走了，來了阿迪達擔任教頭，梅斯達菲又再得到上陣機會，在阿仙奴的前景出現了轉機。

梅斯達菲重返正選行列。（Getty Images）

梅斯達菲指自己從未想過阿仙奴生涯已經完結。（Getty Images）

今季首3個月一場英超都沒有出過場，但阿迪達一來到就有所改變，會否令到明年完約的梅斯達菲選擇續約呢？「Why not？」梅斯達菲回答：「我不會將（續約）事情想得太遠，只要我一直是球會的其中一員，就會盡力為他們踢波，直到比賽最後一分鐘。」

阿迪達會否令梅斯達菲與阿仙奴續約？梅斯達菲的答覆：「Why not？」（Getty Images）

梅斯達菲指到了要決定的時間就會下決定，但會以「自己是否仍開心」為依歸，若果不能在阿仙奴再感到快樂就會「向前行」。梅斯達菲在阿迪達上任後，過去6場都以正選上陣，而且「兵工廠」今年仍未嘗一敗，狀態明顯大大提升。

數個月前全無上陣機會，梅斯達菲指自己從未放棄過任何反彈的機會，更說：「如果你認為已經玩完，那你應該退休好了。這不是一個職業球員應有的想法。一隊有多過20個球員是有原因的，你總有機會出場。一季有很多賽事，有大量球賽，陣中每一個人都是有用。」

梅斯達菲在今季艾馬利領軍下3個月沒有踢過一場英超。（Getty Images）

「生命不只得足球」

梅斯達菲指自己只會一直保持專業，不會怪責任何人或事，「等到得到下一個機會就要好好把握」。梅斯達菲承認過去數個月一直被剔除出大軍名單外，對自己確有一定壓力，但「自己是盡可能正面看事物的人」，加上妻子孩兒都在自己身邊，對自己幫助不少，能告訴自己「生命不只得足球」。