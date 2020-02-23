【英超】曼聯3球輕取屈福特　費南迪斯開齋　馬迪爾妙射顯功架

曼聯周日（23日）英超頭輪主場對弱旅屈福特，不再做「羅賓漢」，以3：0擊敗「黃鋒」，連盃賽6場不敗，累積41分升上第5位，僅落後第4的車路士3分。

曼聯對屈福特賽前為早前離世的名宿格歷默哀。主隊10分鐘有格連活特遠射太正，被客隊門將賓科士打一抱入懷。「紅魔」17分鐘有丹尼爾占士左路出波，落點雖毒但無人入楔，惟賓科士打雙人拍出，竟落在無人看管的雲比沙卡面前。可惜這名5000萬球員心急想即時埋門，燙射「撻Q」出界。

半場攻勢較多的曼聯28分鐘又有箭頭安東尼馬迪爾禁區頂狂抽，可惜用力過度變成「晴空射球」。屈福特上半場並非捱打，但數次於曼聯門前製造驚險鏡頭都未能起腳，30分鐘才有杜哥利自己直搗黃龍左腳勁射，惜被早已準備好的「紅魔門神」迪基亞雙手撲出。

屈福特半場非無攻勢，但於曼聯門前屢次製造驚險鏡頭卻未能起腳。（路透社）

+ 5 + 4 + 3

丹尼爾占士及格連活特半場相當活躍，前者38分鐘落底急停再回傳禁區頂，惜後上的費特一射高出。還以為雙方會半場和波返更衣室，但占士40分鐘送波基斯費南迪斯一程，該名葡萄牙新兵被科士打撲跌，球證艾堅遜毫不猶豫直指十二碼。費南迪斯親自操刀射成1：0，取得自己在曼聯的首個入球。

這名葡萄牙國腳完半場差點就可以再入一球，但接應馬迪爾短傳的他，在禁區內強行用右腳腳面挑射，最後皮球遠離目標出界，紅魔以1球領先返更衣室。

曼聯新兵波基斯費南迪斯被賓科士打撲跌。（Getty Images）

費南迪斯射入自己加盟曼聯後首個入球。（Getty Images）

半場未有太多埋門的屈福特，換邊5分鐘就憑一次角球在門前製造混戰，甸尼近門射入，但近期屢次製造爭議的VAR指製造混亂的奇治戴臣，上臂與皮球有接觸，雖屬無意，但依例最後判入球無效。

曼聯逃過一劫後，58分鐘馬迪爾接應費南迪斯直線妙傳，第一次攻門射中出迎的賓科士打，但這名法國球星再次控定皮球後，趁對方門將以為自己會傳中，未有回到門前，輕輕一挑笠過科士打，領先到2：0。

迪尼入波但被判隊友手球在先。（路透社）

曼聯領先兩球放慢速度，引得屈福特壓得更前，令他們對強隊特別「Sharp醒」的反擊得到發揮機會，75分鐘格連活特引球推進，與費南迪斯一個撞牆後即時起腳抽射，皮球擦楣底插入左角，「紅魔」領先到3：0。

由中超上海申花來投的恩哈路於80分鐘得到新陣機會，4分鐘更差點有機會入波，趁對手回傳失誤得到單刀機會，可惜角度太窄射中對方守將刷柱出界，只得角球。最終主隊以3球大勝屈福特，聯賽榜升上第5，為周中對布魯日的歐霸32強次回合比賽打下強心針，「紅魔」下輪聯賽將要作客葛迪遜公園硬撼愛華頓。

馬迪爾入球盡顯功架。（路透社）

狼隊大炒諾域治。（Getty Images）

同時間另一場英超，狼隊主場憑迪亞高祖達梅開二度，及魯爾占美尼斯的入球，贈諾域治3蛋，聯賽3場不勝後終於贏波，現時以39分排第8。