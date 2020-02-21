【英超】曼聯左閘班頓威廉斯極速冒起　全因前輩艾拉一席話？

在今季冒起的曼聯新晉左閘班頓威廉斯（Brandon Williams），在主帥蘇斯克查變陣後站穩正選位置。球員時代同樣司職左閘的艾拉（Patrice Evra），在接受訪問時表示，他說服蘇斯克查在一隊起用該名小將。

今季季初期間，班頓威廉斯依然是預備組的球員，在去年9月底起，他的名字首度出現在一隊的大軍名單中，並在今季內極速由後備躍升為正選之一，至今在英超聯賽已上陣10場，並有一個入球。主帥蘇斯克查時常以3-4-2-1的陣式出戰，而勞基梳爾推後一格任左中堅，使左翼衛的一職騰空予班頓威廉斯。

班頓威廉斯今季取得不少上陣機會。（資料圖片／Getty Images）

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由預備組球員，到現時的一隊正選，原來正正因為前曼聯左閘艾拉的一席話。艾拉自季初起在曼聯擔任預備組教練，以完成他的教練牌照，而他在接受Youtube頻道《COPA90》的訪問時表示，此子的表現令他十分難忘，並具備艾拉喜愛的元素，「我在擔任曼聯預備組教練期間，有人將一段班頓的片段傳給我，他是我喜愛的球員。」

艾拉及後隨即把握機會，向蘇斯克查分享他的觀察成果，並建議他起用班頓，「當我在觀察班頓操練時，他是個十分強悍的球員，使我對他的印象更加好。及後當我看見蘇斯克查時，我立即問他：『你知道誰是班頓威廉斯嗎？』，他亦指班頓是個好球員，而我便向他推薦班頓，我相信他可以勝任左閘位置。」

班頓威廉斯助攻助守，成為不少曼聯球迷的新寵兒。（資料圖片／Getty Images）

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