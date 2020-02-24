【世界盃外圍賽】港足3月鬥兩伊或受疫情影響　足總：比賽如常

世界盃亞洲區外圍賽次圈，香港足球代表隊原定於3月尾出戰C組兩場分組賽，無奈在武漢肺炎疫情下，無論主場或作客賽事都蒙上陰霾，比賽能否如常舉行仍屬未知數。 若港隊主場對伊拉克一戰最終需改至中立場進行，足總心目中又有哪些理想地點？

港隊原定下月26日先作客伊朗，31日後返回主場迎戰伊拉克。不過早前伊朗以導彈誤擊烏克蘭客機，引發安全考慮，亞洲足協一度對伊朗球會的亞冠盃賽事發出「主場禁令」；而武漢肺炎亦蔓延至該國，確診數字昨日激增至43例8死。

距離開賽只剩約1個月，足總行政總裁溫達倫今日透露，由於國際足協或亞洲足協並未作出最新安排，比賽暫定如常於德黑蘭上演，「我仍未跟麥柏倫（港隊主教練）討論，但我沒有收到任何壞消息，所以目前港隊會按計劃出發至當地。」

足總CEO溫達倫透露香港隊在世界盃外圍賽的最新情況。（袁志浩攝）

視乎場地安排 主場鬥伊拉克暫定在港上演

至於主場鬥伊拉克的比賽，早前傳出伊軍已申請將比賽改至越南舉行。不過溫達倫今日指出，對方向足總提交球員名單及護照等資料，以辦理手續，「他們似乎仍願意來港比賽，沒有再提出申請至中立場。現在足總最關心就是場地問題，若最終仍『封場』，將向亞洲足協建議在中立場作賽。」

香港鬥伊朗及伊拉克的兩場分組賽，暫定如常舉行。（香港足總提供）

中國足協因應武漢肺炎疫情，早前已宣布將國足下月舉行的兩場世盃外次圈、主場鬥馬爾代夫及作客關島的比賽，改至泰國武里南體育場舉行，且賽事閉門上演。

溫達倫強調，港隊主場擁有球迷支持及熾熱氣氛，足總定必希望賽事在港舉行；惟若情況並不許可，也有數個中立場方案，泰國也在考慮之列，「我曾跟主教練（麥柏倫）談過，得出一些可行地點。若中立場安排在中東，相信會是最理想，因此香港在戰畢伊朗後，可到附近國家進行集訓，然後才再比賽。不過細節等等還沒有討論過，一切視乎康文署是否開放球場。」