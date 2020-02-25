【英超】亨利夢想執教阿仙奴　「看利物浦比賽使人疲倦」

利物浦今季表現出色，日前擊敗韋斯咸後，繼續領先曼城22分。阿仙奴名將亨利盛讚紅軍踢法具侵略性，但自己睇到有點疲倦。為什麼會有這種想法？這名蒙特利爾衝擊教頭有這樣的解釋。

利物浦今季表現出色，日前3：2險勝韋斯咸後，27輪以26勝1和的成績累積79分，拋開次席的曼城足足22分，再贏4場就可以打破30年聯賽冠軍荒，亦有可能成為2003至04年阿仙奴後另一支不敗封王的球隊。亨利正是「The Invincibles」的主力之一，亦是該季英超神射手。

利物浦英超封王似乎只是時間問題。（路透社）

亨利（左二）夢想成為阿仙奴教頭。（Getty Images）

近日訪問談及利物浦，亨利大讚紅軍在領隊高普帶領下行軍速度奇高。「英超比賽高節奏而且十分激烈，」亨利說：「有時看利物浦比賽，作為觀眾的我也會覺得疲倦，他們的機動性高得可怕。」

高普在多蒙特時期已因「超前壓迫（Gengenpressing）」享負盛名，但過去兩季於利物浦作出微調，雖依然會於前線開始逼搶，但速度及壓迫性就有所放緩，使得紅軍球員有足夠力氣踢足90分鐘。

亨利讚利物浦踢法具侵略性。（路透社）

「到死一日仍會想教阿仙奴」

亨利現時於MLS執教蒙特利爾衝擊，此前他曾帶過母會摩納哥，但20場只得4勝，最終無奈下台。再次踏上教練之路的亨利，心裏一直都有個夢想，就是成為「兵工廠」主帥。「我真的有教阿仙奴的夢想，」亨利說：「我亦有夢想過入樽，有夢想不代表一定要發生，但我到死一日仍會夢想執教阿仙奴。」

阿仙奴今季季中換帥，艾馬利遭解僱後，由另一前「槍手」阿迪達頂替，9場只吞一場敗仗，暫以37分排第9，與第4位的車路士相差7分。