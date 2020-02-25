【英超】利物浦主場21連勝破曼城紀錄　8大紀錄等紅軍打破？

由領先到落後，由落後到反勝，利物浦這3分得來不易，紅軍在晏菲路球場以3：2力克韋斯咸，再與英超錦標走近一步。利物浦至今接近完美的表現，更有望打破多項英格蘭頂級聯賽的紀錄。

在英超榜首遙遙領放的利物浦，在今輪聯賽主場迎戰韋斯咸，雖然先由韋拿杜姆打開紀錄，但「鎚仔幫」及後由伊沙迪奧普（Issa Diop）及科奴斯（Pablo Fornals）各建一功反超前，但韋斯咸門將法比安斯基「送大禮」，被沙拿射破「大細龍門」，加上沙迪奧文尼末段射入空門奠勝，利物浦在驚濤駭浪下以3：2擊敗韋斯咸，全取3分，並打破曼城在2011/12球季創下的英超主場連勝紀錄，亦追平球會在1972年創下的21場連勝走勢。

韋斯咸門將法比安斯基「送大禮」，沙拿射入追成平手一球。（路透社）

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利物浦繼續強勢，27場聯賽贏得其中26場，暫時以79分續居榜首。雖然與聯賽冠軍愈走愈近，但高普亦未敢鬆懈，指球隊必須要繼續取勝，才可力抗曼城後來居上。

高普續稱今仗在面對韋斯咸的死球防守時十分吃力，加上沙拿及文尼的入球亦帶點幸點成份，球隊才可在主場取勝而回。

高普指文尼及沙拿的入球亦有幸運成份，才可力保連勝紀錄。（路透社）

利物浦今季接近完美的表現，除了大有機會為他們帶來首個英超錦標外，更有機會打破各項的紀錄。根據《天空體育》整合數據，利物浦至今仍有機會打破8項紀錄，最快一項正是若在下仗擊敗屈福特，便可打破曼城所保持的英超連勝紀錄，高普續稱由始至終並非以破紀錄為目標，但如今有望打破紀錄亦是不可思議。

利物浦在今季有望打破的8項紀錄（按圖放大）

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英超第28輪直播賽程（按圖放大）