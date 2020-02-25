【英超】史達寧爆愛女奇怪嗜好　兒子推動自己爭取入球

史達寧家中有「利迷」？這名曼城前鋒近日接受訪問時表示，大女Melody Rose喜歡在家唱史達寧前東家利物浦的打氣歌，志在激嬲自己，至於大仔Thiago就是自己努力爭取入球的原動力。

史達寧女兒Melody Rose在2012年出生，當時他仍然是利物浦球員。雖然這名英格蘭國腳2015年轉投曼城，成為「紅軍」球迷眾矢之的，但Melody Rose未有因為父親轉會而向曼城「投誠」。就算曼城與利物浦近年為獎盃「爭崩頭」，她仍會在家展示自己「利迷」一面。

史達寧指兒子是自己爭取入球的動力。（Getty Images）

史達寧女兒會唱利物浦打氣歌「整蠱」父親。（Getty Images）

史達寧近日透露：「她性格上有點似我，喜歡整蠱人，不時會在我面前唱沙拿（利物浦前鋒）的歌。」

這名英格蘭國腳指，Melody Rose當然知道曼城及利物浦之間的關係，但仍會「不停唱利物浦打氣歌」嘗試激嬲自己，而他亦不會介意女兒這樣做。

史達寧女兒Melody Rose與兒子Thiago（Raheem Sterling Instagram）

「與家人相聚比足球更重要」

除了Melody Rose外，史達寧還有兩名兒子，小朋友使他忘記在球場上的艱難時刻。「足球佔我生活一大部分，但到最後無論當日有多辛苦，家人都會令你感到快樂，」史達寧說。不過，史達寧回到家，真的可以完全放下足球嗎？

史達寧指大仔Thiago會在他比賽回家後，指出他有沒有入球，哪一名球員入球了，成為了他爭取入球的動力：「我要好好爭取入波，要不然我的兒子會在比賽後的數小時一直跟我說我沒有入球。」