【英超】曼城未受禁賽令動搖　後備奇兵建功挫李斯特城

曼城涉違反財政公平競技原則（Financial Fair Play Rules），早前遭歐洲足協判罰由來季開始，禁踢歐洲球會賽兩季。 儘管曼城積極上訴，事情未有最終定案，但外界一致認為在英超已無目標的「藍月亮」，戰績或會下滑。 但曼城在今晨（23日）作客李斯特城一仗展現出頑強一面，主帥哥迪奧拿賽後直言：「難道還有人質疑我們嗎？」

曼城今仗作客李斯特城，大部份時間踢得不算順利，早段面對李城的快速反擊已多次出現險象。占美華迪（Jamie Vardy）一次半單刀射中柱已敲響警鐘；換邊後，根度簡（Ilkay Gundogan）射門雖搏得對手犯手球，視像助理裁判（VAR）判決為12碼，但阿古路（Sergio Aguero）主射被卡斯柏舒米高救出，是「藍月」今季7次獲得12碼後第5次射失。

兩軍一直拉鋸，直至在77分鐘後備落場的加比爾捷西斯，上陣僅3分鐘就建奇功，他近門接應馬列斯直傳射破卡斯柏舒米高十指關，鎖定1：0勝局，繼續在聯賽榜列第2位，落後周二凌晨才出戰的利物浦19分。

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聯賽賽果對於曼城而言，意義或許已不大－－爭冠只餘數字上的機會，歐聯資格則仍是個謎。但對李城仍堅持至最後並獲勝，自然令他們在周中歐聯16強首回合對皇家馬德里前，大感鼓舞。

早前曾稱「絕不棄船」的曼城主帥哥迪奧拿，則對於外界認為他們會因禁賽令而士氣低落感不解：「你問我這班球員的戰意如何？在過去8個有機會奪得的本土錦標中，他們贏了其中7個，每場比賽我們展現的踢法和面貌，經過這些，你們還有質疑嗎？」

哥迪奧拿認為，球隊士氣未受禁賽令影響。（Getty Images）

今仗後備上陣交出助攻的加比爾捷西斯，早前跟意甲勁旅祖雲達斯拉上關係，但這名22歲巴西中場在賽後訪問中表明心跡：「我跟球會有合約，當然，我也很想留隊」。