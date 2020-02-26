【足球】老撾前隊長鬥港隊操控賽果　亞洲足協裁定終身停賽

亞洲足協紀律及倫理委員會近日公布，兩名老撾國家隊球員因3年前友賽香港一役「打假波」，被罰終身禁止參與任何足球事務。

為確保各間球會跟從亞洲足協章則作賽，亞洲足協定期會進行紀律及倫理委員會，就各項違規進行審議及判決。委員會近日公布最新一份判決結果，卻跟香港足球代表隊扯上關係，而「主角」則是港隊的對手。

2017年10月5日的國際友誼賽，當時仍由韓籍主帥金判坤執掌的港隊於主場旺角大球場迎戰老撾。該仗正是3位生於西班牙的入籍港腳佐迪、丹尼及列斯奧的港足地標戰，最終港隊憑佐迪及黃威上半場4分鐘內連入兩球，加上換邊後高梵及辛祖再下兩城，以4：0大破老撾。

港足於2017年10月5日於主場鬥老撾，最終以4：0大勝而回。（資料圖片／鍾偉德攝）

不過，亞洲足協昨日（25日）宣布，當時出任老撾國家隊隊長的梳亞域迪（Khampheng Sayavutthi），跟另外兩名不在大軍名單內的老撾球員Lembo Saysana與Thipphonexay Inthavongsa「非法影響該場球賽結果」，最終裁定前兩人終身不得參與任何足球事務，而後者則禁止參與任何足球事務90天。

亞洲足協雖以有機會影響偵訊為由，拒絕對外透露有關案件的資料，但會延續對「假波」零容忍的政策。

梳亞域迪（右）曾為老撾國家隊在2018年世界盃亞洲區外圍賽中跟韓國交鋒。（Getty Images）

老撾球隊過去亦曾因打假波而受亞洲足協制裁，2017年12月，老撾頂級聯賽球會Lao Toyota FC就被控安排或影響2015及2016年亞協盃賽事結果，而遭亞洲足協禁止參加2018年亞協盃賽事。