【足球熱話】夏蘭特非鍾情美斯C朗　獲退役心儀球星贈簽名球衣

新加盟多蒙特的夏蘭特，在今季迅速成為球壇最閃耀的一顆新星，在短短6場德甲聯賽中，已極速攻入9個入球，風頭一時無兩。 對不少新一代球員而言，C朗及美斯絕對是他們的偶像；但對英國列斯出生的夏蘭特而言，他卻有與眾不同的品味。

夏蘭特鍾愛曾效力史雲斯的西班牙箭頭米捷（Michu），現年33歲的米捷在2017年高掛球靴，現時在一間西班牙第三級別球會Burgos擔任體育總監。夏蘭特除了心底喜愛米捷外，更在個人Instagram中吸引偶像的注意，不斷在自己的相片中標籤米捷。

當米捷得知夏蘭特是他的忠實球迷後，他送上現時球會的球衣，並印上夏蘭特的名字及17號，米捷亦在球衣上簽上自己簽名。

夏蘭特今季愈戰愈勇，已合計攻入40個入球。（路透社）

在米捷擔任體育總監的球會，特意向夏蘭特送上一件米捷簽名球衣。（Twitter截圖）

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Burgos在Twitter中發布米捷手持簽名的球衣合照，而夏蘭特隨即轉發其貼文，並表示米捷是傳奇球員及「#Nice2Michu」的標籤。

米捷接受《阿斯報》的採訪時，表示受夏蘭特的喜愛感受寵若驚，絕對是他的榮幸，他亦大讚夏蘭特是個世界級球員，更笑言遠比自己優勝。

夏蘭特經常在自己貼文中標籤米捷。（Instagram截圖）

米捷在31歲之齡掛靴，他在球員生涯時亦效力切爾達﹑華歷簡奴及史雲斯等球會，雖然他在2012至14年間在英格蘭效力，但使不少球迷留下深刻印象。米捷在首季登陸英超便攻入18個聯賽入球，而他亦在2013年取得生涯唯一一頂西班牙國家隊「喼帽」。