【足球】奇誠庸1月底與紐卡素解約　自由身加盟馬略卡到季尾

奇誠庸去季轉投紐卡素，但一直未能打入正選陣容，今季更是變了「失蹤人口」似的。這名前韓國國腳1月轉會窗關閉前，與「喜鵲」達成協議解約，消失了近一個月，馬略卡宣布這名31歲中場以自由身加盟，合約到今季季尾完結。

奇誠庸於2018年以自由身，從史雲斯加盟紐卡素，但一季半以來都未能打入球隊正選陣容，這段時間僅為「喜鵲」於各項比賽上陣23場，未曾獲得任何入球。

被稱為「韓國謝拉特」的他終於在1月底與紐卡素解約，成為自由身。

奇誠庸於紐卡素苦無上陣機會，最終解約。（Getty Images）

奇誠庸轉投馬略卡。（網上圖片）

奇誠庸於英倫打滾10年，效力過些路迪、史雲斯、新特蘭及紐卡素等球隊，來到西甲就要幫馬略卡護級，但他表示有信心做得到。

將於馬略卡披上10號球衣的他說：「我認為首要目標是留在西甲，現在是個艱難時期，但我認為我們做得到。」這名韓國中場又指看過新東家的比賽，認為馬略卡有足夠實力護級，自己首要任務就是催谷狀態。

紐卡素今季由布魯士擔任領隊，但奇誠庸上陣時間變得更少。（Getty Images）

自信可吸引更多韓國球迷睇西甲

奇誠庸指自己小時候就夢想到西班牙踢波，所以今次很榮幸可加盟馬略卡，讓自己夢想成真。他又以日本球員久保健英為例，自言韓國球迷此後會更關注西甲：「我想韓國球迷會因為我效力馬略卡，對西甲有更多興趣。以久保為例，這名技術高超的球員到西甲踢波令到更多日本人看西甲比賽。希望我可以為球隊貢獻更多，吸引更多東亞球迷支持我們。」

馬略卡下輪對手為基達菲，這支位於西班牙巴利亞群島的球隊現時於西甲，以22分排第18，距離17位的伊巴有兩分之差。